Chiara Ferragni come gli anni: la somiglianza con Leone è impressionante – FOTO

Chiara Ferragni oggi compie 34 anni! La moglie di Fedez ha postato una foto da piccola e la somiglianza con Leone è impressionante!

Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei personaggi più amati e chiacchierati dal pubblico nostrano. Tra numerose polemiche, spesso del tutto ingiuste nei suoi confronti, e gesti nobili che l’hanno permessa di farsi apprezzare e amare anche da chi prima non la seguiva, l’imprenditrice digitale più famosa di sempre è pronta a spegnere 34 candeline.

Per l’occasione la moglie di Fedez ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto che la mostra in tenera età intenta a spegnere le candeline. Chiara ha lunghi capelli biondo scuro, due occhi azzurri come il cielo ed è espressione mista tra un angioletto ed un diavoletto. Dalla descrizione vi ricorda forse qualcuno? Ebbene sì, dallo scatto pubblicato dalla Ferragni su Instagram è impossibile non notare la somiglianza con suo figlio Leone Lucia. I due sono davvero uguali e sembrano essere l’uno la fotocopia dell’altro.

Compleanno Chiara Ferragni: suo figlio Leone è uguale a lei!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Oggi è un giorno molto importante per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, come già vi abbiamo accennato, ha compiuto 34 anni. Anni fatti di successo e che nel bene o nel male le hanno permesso di farsi strada nel mondo non solo dello spettacolo, visto che il suo nome è appare e non poco tra le notizie legate al mondo della cronaca rosa, ma anche in quello dell’imprenditoria. Tanto da diventare un vero e proprio modello da imitare, ma oggi non vogliamo concentrarci sulla sua straordinaria carriera ma sulla somiglianza con il suo primogenito Leone Lucia.

Il bambino, che da piccolo di casa con l’arrivo della sorella Vittoria è diventato il fratello maggiore, è diventato nel giro di pochi anni una vera e propria star del web. Tant’è che ha conquistato il cuore di milioni di utenti della rete che si sono subito innamorati dei suoi occhioni azzurri e modi di fare. In molti però si sono chiesti se somigliasse di più al padre o alla mamma. Sicuramente la somiglianza con quest’ultima, che di recente ha mostrato il suo corpo dopo la gravidanza, spicca maggiormente all’occhio, visto che Leone ha ereditato i suoi colori e vedendo questa vecchia foto del compleanno di Chiara Ferragni risulta evidente che non abbia ereditato da lei soltanto le tonalità chiare ma anche tutti i suoi tratti. La somiglianza tra i due è davvero impressionante!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Questo è lo scatto che mostra Chiara Ferragni da bambina e la somiglianza con il suo Leone appare più chiara ed evidente che mai. Chissà se la piccola Vittoria sarà anche lei uguale alla mamma o erediterà i tratti di papà Fedez. In ogni caso auguri alla nostra imprenditrice digitale preferita!