Quando avete molto bucato da lavare e non avviate il lavaggio perchè non sapete come far asciugare i capi, ecco i trucchi da seguire così da asciugare velocemente il bucato.

Con l’arrivo della bella stagione l’asciugatura dei capi è molto più facile, meno umidità, giornate più soleggiate e quindi l’aria più secca e calda, tutto ciò gioca a favore. Ma possono capitare delle giornate in cui ci sono più capi da lavare perchè la cesta portabiancheria è stracolma. Quindi per evitare di ritrovarsi con troppi panni sullo stendibiancheria, che si sa che se sono troppo ammassati possono emanare un odore sgradevole di muffa, ci sono diversi trucchi da adottare per far asciugare velocemente i capi di abbigliamento. In particolar modo biancheria come accappatoi e lenzuola.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio su come far asciugare velocemente il bucato e senza stress.

Come asciugare velocemente il bucato

Il modo per far asciugare velocemente il bucato c’è in particolar modo quando avete molti capi da lavare. Capitano spesso giorni in cui la cesta porta biancheria è stracolma e non sapete come fare per velocizzare il tutto. In particolar modo quando in casa ci sono bambini che si sporcano spesso.

Il primo trucco è utilizzare l’asciugatrice se l’avete a disposizione, magari solo per i capi pesanti come accappatoi, capi che richiedono più tempo per l’asciugatura. Però quando li mettete in asciugatrice in particolar modo le lenzuola adottate questo trucco così non dovrete stirale. Piegare a fisarmonica così che non si stropicciano, ma se aggiungete delle palline di lana non solo eviterà la formazione di pieghe, non solo andranno ad assorbire l’umidità e così i tessuti non puzzeranno e si distenderanno anche durante la fase di asciugatura. Ricordate di non commettere errori, non tutto può andare nell’asciugatrice.

Anche aumentare i giri della centrifuga potrebbe far asciugare prima i capi, basta impostare i giri superiore a 800 ma evitate per i capi in lino e cotone che poi richiederebbe molto più tempo nella stiratura. Ricordate di non ammassare troppi capi in lavatrice, non solo non si laveranno bene ma non si asciugheranno bene e potrebbero puzzare di umido.

Un altro trucco per far asciugare velocemente i capi è girarli spesso, perchè si asciugheranno in fretta. In particolar modo se stendete gli asciugamani e accappatoi girateli spesso essendo in spugna il tempo richiesto è maggiore, solo con questo trucco noterete la differenza. Basta capovolgerli e così garantirete un’asciugatura omogenea.

L’ultimo trucco è stendere il bucato secondo un criterio specifico, basta posizionarli in un certo modo così da velocizzare l’asciugatura, così da far circolare l’aria. Sui fili esterni mettete il bucato più pesante come pantaloni, asciugamani e dietro invece slip, calzini e calze t-shirt. Non basta solo questo la distanza è importante se tenete i capi troppo vicini passa meno aria. Magari potete utilizzare uno stendibiancheria più piccolo per i pezzi piccoli.

Sfruttate anche le grucce, magari mettete camicie e magliette così non solo non si noteranno le antiestetici segni delle mollette ma si asciugheranno in fretta. E’ importante organizzarsi bene i capi sullo stendibiancheria, perchè se utilizzato in modo geniale il risultato sarà garantito!