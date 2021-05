Pasta avanzata, la ricetta migliore per riciclarla è la pizza di pasta

Una pizza speciale e originale che ci permetterà di riciclare la pasta avanzata: è questa la pizza di pasta che proponiamo in questa ricetta

Una pizza diversa e speciale per cui non serviranno la farina e nemmeno il lievito, ma avremo bisogno della pasta. Sì, perché quella che prepareremo oggi è una pizza di pasta, un piatto originale molto gustoso e che ci permetterà di riutilizzare la pasta avanzata.

Non importo sia bianca o con il sugo oppure con il ragù, se del giorno stesso o del giorno prima .

LEGGI ANCHE -> Pasta e piselli, scoprite l’ingrediente che la renderà speciale

Una ricetta facile e che richiederà solamente 10 minuti di preparazione e altrettanti di cottura.

Pizza di pasta, il piatto di riciclo che conquisterà tutti

Ingredienti

400 g di pasta

300 g passata di pomodoro

1 mozzarella

basilico

olio q.b..

sale q.b.

Per prima cosa prepariamo il sugo per la nostra pizza speciale. Mettiamo in una ciotola la passata di pomodoro, aggiungiamo l’olio di oliva, qualche foglia di basilico e il sale. Dopo di che amalgamiamo tutto e facciamo riposare in modo che prenda gusto.

Prendiamo una teglia e stendiamo un po’ della nostra salsa con un cucchiaio. Prendiamo poi la pasta avanzata e aggiungiamo 3 cucchiai di salsa, quindi rigiriamo ben bene. A questo punto prendiamo la nostra pasta e mettiamola nella teglia, versando sopra la salsa che ancora è rimasta da parte.

LEGGI ANCHE -> Pasta con la polpa di granchio senza panna: il primo piatto light ma ricco di gusto

Prendiamo la mozzarella, tagliamola a dadini o a fettine a seconda della nostra preferenza. A questo punto proprio come con la pizza vera e propria possiamo scegliere se aggiungere o meno il condimento. Possiamo infatti mettere del prosciutto, oppure possiamo aggiungere i funghi, oppure ancora le acciughe con le olive.



La cottura della pizza di pasta, proprio come quella classica, avviene in forno a 220° per almeno 10 minuti in modo che la mozzarella si sciolga