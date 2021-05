Si possono perdere i chili di troppo ma senza rinunciare a troppi cibi? Ecco alcuni consigli pere perdere peso senza troppe rinunce e stress.

Un pò tutte noi quando dobbiamo perdere i chili di troppo ci troviamo in difficoltà, sembra di imbattersi in un tunnel lungo buio e tortuoso il più delle volte senza via di uscita. Ma non è sempre così. Innanzitutto non è vero che perdere pochi chili sia così difficile e inoltre andare di fretta volendo perdere a tutti costi i chili in eccesso in pochissimo tempo potrebbe essere solo deleterio. Scopriamo quindi come perdere pochi chili in poco tempo e senza troppe rinunce.

Come perdere chili in eccesso senza troppe rinunce

Se dovete solo perdere circa 5 kg noi possiamo darvi qualche piccola indicazione su come farlo, anche se la scelta migliore sia quella di affidarsi ad un medico nutrizionista.

Solo lui potrebbe indirizzarvi verso una dieta sana, bilanciata e soprattutto varia che vi faccia perdere i chili in eccesso in modo graduale. Infatti quello che non si consiglia mai è andare di fretta perchè potreste perdere in chili i eccesso ma riprenderli dopo pochissimo tempo.

E poi chi l’ha detto che quando si è a dieta non si può gustare una bella pizza? Cerchiamo di scoprire come si possono perdere pochi chili senza troppe rinunce.

Sicuramente quando si decide di perdere peso i primi giorni se non le prime settimane sono quelle in salita, in quanto non è poi così facile abituare il proprio corpo a mangiare di meno, ma soprattutto limitarsi con troppi cibi. E’ necessario mantenere attivo e accellerare il metabolismo così la perdita di peso sarà più facile, ecco alcuni esempi di dieta per poter perdere peso in modo sano.

La dieta che vogliamo proporvi prevede 6 giorni su 7 di assunzione di cibi mirati e specifici, mentre la domenica è free, ma non si deve esagerare perchè si rischia di mangiare troppo.

-Colazione. Apportare proteine è il pasto importante della giornata, occorre il carburante per affrontare al meglio tutto. Ad esempio una tazza di latte scremato o latte vegetale, oppure una tazza di tè verde, yogurt magro. Potete accompagnare con 25-30 g di fette biscottate ai cereali da gustare così o spalmate un pò di marmellata senza zuccheri aggiunti.

-Spuntino. Non deve mai mancare così da non arrivare affamati al pranzo. Un frutto fresco, yogurt bianco magro o greco, ma va benissimo qualche mandorla.

-Pranzo. Potete alternare i giorni con carboidrati e proteine. Magari un giorno mangiate un piatto di 55-60 g di pasta integrale o riso condite con verdure e ortaggi senza eccedere con condimenti e olio. Potete optare per tonno al naturale, feta, pomodori, cetrioli. Evitate i condimenti pronti per pasta. Poi altri giorni mangiate pesce arrostito, petto di pollo o bresaola, che rispetto agl altri affettati è magra, accompagnate con verdure grigliate.

-Spuntino. Variate rispetto al mattino, anche un vasetto di yogurt va bene magari magro o greco, ma se l’avete gustato a colazione evitate. Optate anche per un frullato di frutta preparato in casa.

-Cena. Un hamburger di soia, vegetali o del pesce come salmone, spigola o sogliola accompagnate sempre da verdure. In alternativa anche una zuppa integrale di legumi e cereali va benissimo.

Il sabato sera però se volete potete gustare una pizza preparata con farina integrale condite con dei pomodori o verdure, non eccedete con i condimenti.

Ricordate che a tutto ciò va associata sempre la giusta idratazione, ecco alcuni trucchi per bere più acqua durante il giorno.