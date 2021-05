Giulia Salemi, i fan la “rimproverano”: la motivazione spiazza

Giulia Salemi è stata rimproverata dai suoi fan dopo la diretta dell’Isola dei Famosi. La motivazione vi lascerà senza parole.

Giulia Salemi, nonostante non faccia parte del cast dell’Isola dei Famosi, è una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione del reality show di Ilary Blasi. In quanto tra i concorrenti in gara c’è sua mamma, Fariba Tehrani. Per questo motivo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip commenta in maniera attiva quanto accade in Honduras e ieri sera, dopo la fine della puntata, in cui sua madre è finita al televoto insieme ad Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo, ha espresso la sua preferenza su chi mandare a casa per permettere a Fariba di poter proseguire con il suo percorso all’interno del reality show di canale 5.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha fatto il nome di Francesca Lodo, ma i suoi fan l’hanno prontamente rimproverata. Il motivo? Le hanno fatto notare che l’essere stratega non è di certo il suo forte e di far proseguire loro con la scelta di chi mandare a casa. Giulia Salemi è stata rimproverata dai suoi fan e il loro botta e risposta è tutto da ridere, in quanto sottolinea quanto lei sia una persona genuina e poco incline alle strategie.

I fan “bacchettano” Giulia Salemi dopo l’Isola: “Lascialo fare a noi”

C’ho riflettuto…. a casa Francesca Lodo.

Però la battuta Tik Tok mi faceva volare ✈️ #isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 7, 2021

Giulia Salemi, che di recente ha lanciato un’importante iniziativa, aveva chiesto ai suoi fan di concentrarsi su Francesca Lodo in modo tale da permettere a sua madre di poter proseguire con la sua avventura all’Isola dei Famosi, ma loro le hanno fatto notare che sarebbe stato meglio votare Emanuela Tittocchia che ha raccolto meno preferenza rispetto alla “storica” concorrente, affermando che sanno essere più strateghi loro che lei che ha fatto per ben 2 volte lo stesso reality.

LEGGI ANCHE –> Capelli VIP: la coda romantica di Giulia Salemi è il top per un look da principessa

ECCO AMA, dillo che ci hai letti e che la strategia non è proprio il tuo forte.. meno male che hai noi pic.twitter.com/0Os3qbWCkR — (@idealizzodal97) May 7, 2021

Il botta e risposta tra Giulia Salemi e i suoi fan è stato un momento simpatico, che sottolinea ancora una volta quanto sia sincero e profondo il legame che li unisce. In quanto loro sono sempre pronti a consigliarle cosa fare, così come al tempo stesso lei diventa per loro un punto fisso di riferimento. Beniamina e sostenitori si trovano esattamente sullo stesso piano e sembrava quasi di assistere ad una chiacchierata tra amici. Qui di seguito potete trovare alcuni dei commenti che i suoi fan le hanno lasciato, “bacchettandola” sul suo essere poco stratega.

il modo in cui non capisci una mazza di strategie pic.twitter.com/siRBsqcD0w — davide (@indecisissimo) May 7, 2021

SAPPIAMO FARLE MEGLIO NOI LE STRATEGIE CHE TE CHE HAI FATTO DUE VOLTE LO STESSO REALITY — kk. (@drinkthiscola) May 7, 2021

Ama tu e le strategie di gioco non siete compatibili e questo lo avevamo capito. E comunque si ha fatto ridere tik tok pic.twitter.com/zzKL7QM2au — Sanfi (@SaraSanfi) May 7, 2021

Fortunatamente però Fariba all’Isola dei Famosi può contare sul supporto e le iniziative dei suoi fan, che sembrano essere più esperti e intuitivi della loro beniamina.