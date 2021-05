Scopri come fare il pieno di energie in soli 30 minuti. Il metodo giusto per te in base al tuo segno zodiacale.

Gli impegni di tutti i giorni ci portano a sentirci più che mai scarichi. Purtroppo molte volte manca il tempo stesso per ricaricarsi e ciò porta tante persone a perdere le speranze. Eppure, fare il pieno di energie è una cosa fattibile anche concedendosi appena 30 minuti al giorno.

Così, dopo aver visto come vivere al meglio il mese di Maggio in base al proprio segno zodiacale, oggi scopriremo qual è il miglior modo per ricaricarsi di ogni segno zodiacale.

Come fare il pieno di energie in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Correndo

Uscire a correre per una ventina di minuto ti aiuterà a scaricare le energie negative e a fare il pieno di quelle buone. Un modo veloce e piacevole di caricarti di endorfine e di pensieri positivi. Cosa che potrai rendere ancor più efficace ascoltando la musica giusta.

Toro – Cucinando

Ebbene si, preparare un buon dolce (e gustartelo) è il modo più veloce per prenderti del tempo per te che sia utile a caricarti emotivamente. Dopotutto cosa c’è di meglio della giusta dose di dolcezza per vedere le cose in modo più positivo?

Gemelli – Vedendo gli amici

Se c’è una cosa che ti da la carica in poco tempo, questo è il vedere gli amici. Interagire con gli altri di porta sempre il buon umore. Che sia per un incontro al bar o in videochiamata, parlare del più e del meno con gli altri ti ricorda quanto sia bello stare al mondo. E ciò basta a donarti la giusta energia.

Cancro – Dormendo

Se ti senti particolarmente scarica, il modo perfetto per riprendere energie è dormire. Ti bastano infatti anche solo trenta minuti per trarre dal sonno il massimo dell’energia possibile e al contempo il giusto relax per affrontare la vita di buon umore.

Leone – Bevendo qualcosa con le amiche

Un drink con le amiche è certamente il miglior modo per ricaricarti. Due chiacchiere in compagnia, un po’ di risate e tutto ciò che ti stanca svanirà nel giro di pochi minuti. Mezz’ora al giorno (anche in videochiamata) sarà più che sufficiente per rilassarti e ricaricarti di tanta voglia di fare.

Vergine – Passeggiando

Quando ti senti scarica ma non senti il bisogno di dormire, un buon modo per ricaricarti è quello di uscire e passeggiare per un po’. Farlo ti aiuterà a distrarti dai pensieri che ti opprimono e ciò ti aiuterà a sentirti sempre più serena e al contempo più carica. Un’abitudine che dovresti inizare a far tua.

Bilancia – Dedicandoti del tempo

Prenderti cura di te, delle tue cose o della tua casa è qualcosa che riesce sempre a rimetterti di buon umore. Un po’ come se cambiando le cose qua e là tu riuscissi a smuovere le energie e a crearne di nuove. Esattamente ciò di cui hai bisogno per sentirti carica come non mai.

Scorpione – Leggendo

Leggere, sopratutto se si tratta di testi positivi e volti alla crescita personale è qualcosa che ti da modo di riflettere in positivo. Ciò ti dona sempre punti di vista paralleli ed in grado di darti la giusta energia. Basta mezz’ora al giorno per farti staccare da tutto. E anche per darti modo di provare emozioni nuove ed in grado di farti apprezzare le cose belle della vita.

Sagittario – Uscendo

Se ti senti oppressa e così scarica da non sapere cosa fare, la via da seguire è quella di uscire all’aria aperta. Incontrare un’amica, passeggiare, andare a prendere un caffè al bar… Qualsiasi mossa sarà quella giusta nonché quella che ti donerà la giusta carica sia fisica che, in particolar modo, mentale.

Capricorno – Facendo yoga

Lo yoga è probabilmente la via da seguire per fare il pieno di energie in soli trenta minuti. Un’attività che ti donerà il buon umore e che ti ricaricherà nel profondo. E tutto senza contare che il benessere che proverai durerà molto più a lungo.

Acquario – Meditando

La meditazione è il modo perfetto per caricarti. Ti aiuterà a svuotare la mente e a fare il pieno di positività. Esattamente ciò di cui hai bisogno quando ti senti scarica. Ciò che conta è farlo senza aspettarti troppo e solo per godere a pieno dei suoi effetti positivi.

Pesci – Mangiando qualcosa di speciale con chi ami

Senti il bisogno di staccare da tutto e di rilassarti e ricaricarti al contempo? Mangia qualcosa di buono con qualcuno che ami. Che si tratti di un dolce da prendere al volo al bar o di una cena da organizzare e preparare, dopo ti sentirai come rinata.

Capire come fare il pieno di energie è sempre un buon modo per vivere al meglio la propria vita. Per ottenere il meglio, può essere molto utile controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo, infatti, si potrà contare su ben due modi diversi per ricaricarsi.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.