L’estate è alle porte: 5 errori che devi assolutamente evitare quando ti trucchi

Trucco estivo perfetto: gli errori più comuni che tutte fanno durante la bella stagione e quando si ha la pelle abbronzata.

L’estate sta arrivando ma già dai primi soli primaverili la nostra pelle inizia un graduale processo di scurimento ottenendo un’abbronzatura leggera e dorata destinata ad intensificarsi nei mesi estivi.

Il makeup di conseguenza non potrà rientrare nella solita routine o essere caratterizzato dagli stessi prodotti con cui si trucca in inverno, per questo scopriamo i 5 errori da non commettere mai in un trucco estivo.

Trucco estivo: i 5 errori da non commettere assolutamente!

L’estate regala alla nostra pelle un colorito caldo e dorato, perfetto per creare un makeup luminoso, leggero e soprattutto adatto all’incarnato che non sarà certo quello pallido tipico della stagione fredda.

Il trucco estivo potrà essere realizzato utilizzando il fondotinta ed il correttori preferiti? Senza dubbio sì, ma cambiando però le tonalità che dovranno essere più calde per adattarsi alla pelle abbronzata. Scopriamo i 5 errori da non commettere mai con il trucco estivo!

->>LEGGI ANCHE: I 5 motivi per usare la CC Cream al posto del fondotinta in estate

I 5 errori da non fare mai con il trucco estivo

In estate ci si può truccare? Certamente, ma avendo bene a mente quali sono gli errori da non commettere, soprattutto per quel che riguarda le tonalità dei prodotti del makeup, che dovranno necessariamente essere diverse da quelle utilizzate durante la stagione fredda.

Ma ecco i 5 errori che non dovrebbero mai essere compiuti nella realizzazione di un trucco estivo!

1- Utilizzare un fondotinta troppo chiaro

La pelle sotto l’azione dei raggi solari, tenderà a scurirsi e ad assumere un aspetto dorato, per questo non si potrà mai applicare il fondotinta che si utilizzava nella stagione fredda, proprio perché troppo chiaro. Il fondotinta dovrà essere scelto in base al proprio incarnato.

2- Utilizzare un correttore troppo chiaro

Come per il fondotinta, anche per il correttore non si dovrebbe mai applicare una tonalità troppo chiara e fredda perché provocherebbe un antiestetico ‘effetto panda’.

3- Truccare le sopracciglia con toni freddi e scuri

Anche il trucco sopracciglia necessiterà di essere scaldato e dunque alle fredde e scure tonalità delle matite e dei prodotti specifici per sopracciglia utilizzati in inverno, si potranno scegliere tonalità più calde e naturali con texture più leggere.

4- Usare ombretti dalle tonalità troppo chiare e fredde

Gli ombretti in estate e soprattutto sulla pelle abbronzata dovrebbero essere utilizzati solo nelle loro tonalità più calde e avvolgenti, questo perché un ombretto dal sottotono troppo freddo o che contenga una importante quantità di bianco al suo interno, tenderà ad ingrigirsi sulla palpebra abbronzata.

5- Usare il blush di una tonalità troppo fredda

Il blush, sarà il prodotto chiave per enfatizzare al meglio la pelle abbronzata. Assolutamente vietate tutte le tonalità fredde, rosa e lilla e via libera ai corallo, i pesca e gli aranciati in genere.