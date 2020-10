Come scegliere il fondotinta in base al proprio incarnato naturale? Tutti i consigli per trovare il prodotto perfetto ed evitare antiestetiche discromie.

Il fondotinta dovrebbe essere una seconda pelle, che ne ricalchi soprattutto la tonalità naturale ma non sempre la scelta risulta semplice, soprattutto perché difficilmente si può trovare in commercio una nuance di fondo davvero simile alla nostra.

Scopriamo tutti i consigli per riuscire a scegliere il fondotinta perfetto da applicare ogni giorno sul viso per ritrovare un base compatta, luminosa e soprattutto priva di imperfezioni.

Fondotinta perfetto: scopriamo il sottotono della nostra pelle



Di sottotono si parla spesso nel mondo del makeup e per molte donne sembra davvero qualcosa di complicato da individuare, un particolare che sfugge al comune spirito di osservazione che però, teorie professionali a parte, si può facilmente individuare con dei piccoli ed esaustivi trucchetti.

Questo consiglio, non vuole certo ‘bypassare’ tutte le teorie del colore e dell’armocromia ma vuole semplicemente mettersi a disposizione di tutte le donne che ogni giorno sono impegnate tra studio, lavoro, famiglia, spesa, figli e che vorrebbero semplicemente applicare il fondotinta perfetto e sentirsi sempre in ordine.

Esistono diversi ‘trucchetti’ per capire che tipo di sottotono abbia la propria pelle ed essenzialmente si dovrebbe individuare se si ha un sottotono giallo o rosato. Queste due tipologie di incarnato influenzano la scelta non solo del fondotinta, ma del rossetto, del blush, della cipria e di altri prodotti di makeup che se scelti in accordo con l’incarnato naturale appariranno davvero perfetti.

Uno dei modi più semplici per individuare il proprio sottotono di pelle è quello di guardare le vene dei polsi. Se esse appaiono di color verde allora si ha un sottotono di pelle giallo, se appaiono blu, si ha un sottotono di pelle rosato. Altro trucchetto sarà quello di accostare alla propria pelle un cartoncino giallo e uno rosato e vedere quello che appare più naturale.

Questi piccoli consigli e anche tante teorie sul colore giusto di fondotinta, vengono però a cadere quando si considera che la nostra pelle è ricca di sfumature che non sempre sono identificabili in una gamma di colori gialli o rosati, per questo la soluzione migliore sarà senza dubbio provare il fondo sulla pelle e con molta pazienza individuare quello o quelli più adatti al proprio incarnato.

Fondotinta perfetto: applicare due fondotinta diversi, la soluzione migliore

Dopo aver individuato il tipo di fondotinta più adatto alla propria pelle e il brand preferito, eccoci alla prese con la scelta del colore che mette spesso in difficoltà molte donne. Individuato il proprio sottotono di pelle, giallo o rosato, ci si dovrà poi impegnare a trovare la tonalità perfetta, ecco questo non sarà mai possibile, o meglio, non sarà quasi mai possibile a meno che non si scelgano due tonalità di fondo da miscelare per arrivare alla nuance perfetta.

Il colore infatti è vibrante e risponde alla luce, il nostro incarnato naturale è fatto da tantissime tonalità messe assieme e per questo, se non si trova il fondotinta perfetto, si potranno scegliere due tonalità quelle più vicine alla pelle naturale e miscelarle assieme, più o meno quello che fanno tutti i makeup artist professionisti.

Come applicare il fondotinta perfetto per il nostro incarnato

Una volta identificato il fondotinta o i fondotinta perfetti per il nostro incarnato, si potranno miscelare su un piattino o anche sulla mano e con l’aiuto di un pennello fonderli assieme. A questo punto si potrà scegliere lo strumento preferito per l’applicazione del fondo, o un pennello o anche una spugnetta, che dovrà però essere rigorosamente umida per non assorbire tutto il prodotto.

Una volta individuato il proprio sottotono di pelle e i fondotinta perfetti da accordare insieme la base per il trucco sarà perfetta.