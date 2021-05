Usare la CC Cream in estate al posto del fondotinta è un’ottima idea: i 5 motivi che convinceranno anche le donne più affezionate alla make up routine tradizionale.

In estate l’ultima cosa che le donne vorrebbero dover fare è seguire una lunga e magari complessa routine per il make up del viso. Per questo motivo l’utilizzo di un prodotto multifunzione potrebbe risultare un’ottima soluzione in estate.

Da diversi anni sono state messe in commercio prodotti come BB Cream e CC Cream, che associano ai benefici nutritivi di una crema idratante la coprenza di un fondotinta e addirittura di un correttore.

Questi prodotti sono in grado di uniformare l’incarnato minimizzando le leggere discromie che caratterizzano soprattutto le pelli mature, le quali hanno tendenza a sviluppare macchie solari, o a rendere più omogeneo il colorito delle pelli delicate e che si arrossano facilmente a causa di couperose e altri problemi.

Sia le BB Cream sia le CC Cream posseggono un fattore idratante e un fattore cosmetico. Ciò che cambia è la texture e la coprenza di questi prodotti.

Una BB Cream è molto setosa e leggera, si applica facilmente e si assorbe in fretta. È in grado di fondersi quasi a perfezione con il colore dell’incarnato ed è in grado effettivamente di minimizzare i piccoli difetti, ma di certo non è efficace sulle discromie più evidenti.

Si tratta pertanto di un prodotto perfetto per le pelli giovani, che hanno bisogno di idratazione e di una colorazione leggera per nascondere piccole imperfezioni, ma nulla di più.

Le CC Cream al contrario sono in grado di coprire le imperfezioni come un fondotinta di media coprenza, grazie alla loro colorazione più decisa. Per quanto riguarda il fattore nutritivo, queste creme si presentano con una texture molto ricca e quindi adatta alle necessità di pelli più mature, che hanno bisogno di idratazione profonda per mantener l’elasticità e l’uniformità della pelle.

I 5 motivi per usare la CC Cream in estate

Esistono molte strategie per creare una buona base trucco, ma in linea generale tutte utilizzano una serie di prodotti piuttosto lunga e, quindi, di un procedimento complesso. L’utilizzo della CC Cream aiuterà a velocizzare e semplificare l’operazione nel suo insieme.

1 – Un prodotto in meno

Il motivo principale per cui usare la CC Cream per creare una base trucco viso è che si può fare a meno della crema idratante e del fondotinta, le cui funzioni verranno entrambe svolte da un unico prodotto.

Questo permetterà di accorciare drasticamente i tempi del make up, saltando anche i necessari tempi di attesa tra l’applicazione della crema e quella del fondotinta.

2 – Niente effetto mascherone

Il make up estivo, soprattutto quello della base trucco viso, dev’essere sempre molto fresco e leggero. Il top sarebbe riuscire a creare un trucco viso completamente invisibile quando si è all’aria aperta, per dare l’idea di essere “al naturale”. Le CC Cream sono perfette a questo scopo, poiché si assorbono bene quanto una crema idratante e non c’è alcun pericolo di creare l’orrendo effetto mascherone dato dall’accumulo di un’eccessiva quantità di prodotto sul viso.

3 – Niente accumulo di prodotto nelle rughe

Un altro dei problemi classici di chi ha la pelle matura o che comincia a vedere le prime rughe, è che il fondotinta si deposita molto facilmente nelle piccole rughe del volto, soprattutto in quelle intorno agli occhi e agli angoli della bocca.

Naturalmente questo comporta che le rughe diventano più evidenti e, invece di scomparire a causa del trucco, sembrano spiccare ancora di più.

Questo problema letteralmente scompare con la CC cream, dal momento che, come già accennato, il prodotto si assorbe completamente senza lasciare accumuli e residui.

4 – Protezione solare

Alcune CC Cream associano all’azione idratante anche un’azione protettiva contro i raggi UV. Non si tratta di una caratteristica comune a tutte le CC Cream, ma scegliendo un prodotto di questo tipo, in estate, si sarà certe di godere sempre di una buona protezione solare eliminando un altro prodotto e senza il rischio di dimenticare di applicare la crema con il fattore di protezione prima del make up.

5 – Funzione antirughe

Esattamente come per la protezione solare, alcune CC Cream contengono anche acido ialuronico e altre sostanze per ritardare la comparsa delle rughe. Naturalmente si tratta di un’azione molto leggera, ma ottima per cominciare una routine antirughe per le donne adulte che hanno ormai superato i 35 e devono cominciare a rimpolpare la pelle che sta perdendo elasticità.