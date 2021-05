Deddy piange ad Amici 2021 ad un passo dalla finale: durissimo scontro con Rudy Zerbi che gli rivolge una pesante accusa.

Crollo per Deddy nella scuola di Amici 2021 durante la settimana della semifinale del serale, in onda sabato 8 maggio, in prima serata su canale 5. Un duro scontro con Rudy Zerbi, suo insegnante, manda in crisi Deddy che non accetta l’accusa che gli è stata rivolta proprio da Zerbi.

Rudy, in collegamento telefonico, punta il dito contro il suo allievo accusandolo di non tenere alla finale e di sentirsi già arrivato. Zerbi non nasconde la propria delusione nei confronti di Deddy il quale, dopo due giorni, non avrebbe ancora imparato i brani con cui affronterà la semifinale. Deddy, però, non accetta l’accusa sostenendo di aver ricevuto l’mp3 con i brani in questione solo da poche ore.

Tra l’allievo e l’insegnate va in scena un durissimo scontro che si concluso con le lacrime del cantante.

Rudy Zerbi attacca Deddy ad Amici 2021: “Ti senti già arrivato, ma non sei nessuno”

Rudy Zerbi non tollera l’atteggiamento di Deddy che avrebbe cominciato a studiare i brani da presentare in semifinale con due giorni di ritardo.

“Tu hai avuto le canzoni due giorni fa ed è tuo dovere andare a vedere il mercoledì, perché sai benissimo che è allora che la produzione li carica! Io pretendo impegno e se anche tu non li avessi trovati, avresti dovuto chiedere come mai non ci fossero i pezzi che dovevi studiare. La demi smettere Deddy, questo non si chiama impegno ma è uno che se la prende comoda!”, sbotta l’insegnante.



“Ma perchè avrei dovuto? E’ mio interesse prepararmi. Secondo te non voglio la finale? Perché dovrei rimandare e farmi poi il cul* in tre giorni?”, ribatte Deddy. Le parole del cantante scatenano ulteriormente Zerbi che, deluso da Deddy nel qualche ha sempre creduto, lo attacca duramente facendo crollare tutte le sue certezze.

“Pensi di essere arrivato ma non sei nessuno! Non sei arrivato da nessuna parte e lo stai dimostrando con questo atteggiamento!”, sono state le parole di Zerbi.

Parole che hanno fatto male a Deddy che, in lacrime, si è difeso: “Questo non lo accetto. Quando mi guardo allo specchio vedo ancora un barbiere” e non un cantante che è poi rimasto in silenzio non trattenendo le lacrime. Dopo essersi calmato ha cominciato a preparare i brani insieme alla vocal coach.