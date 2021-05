Belen Rodriguez non si trattiene e lo confessa pubblicamente

Belen Rodriguez ha scelto di venire allo scoperto, ancora una volta, sul suo profilo Instagram confessandolo pubblicamente.

Belen Rodriguez resta senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del momento. Da quando ha annunciato la fine della sua storia, nonostante abbiano più volte provato e riprovato a farla funzionare, con Stefano De Martino, la bella modella argentina è sempre al centro della cronaca rosa.

La Rodriguez non si è mai nascosta dietro un dito, iniziando diverse frequentazioni essendo lei una donna libera e single, fin quando non ha ritrovato l’amore al fianco del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. I due, nonostante ci sia qualche anno di differenza che ha fatto storcere il naso ad alcuni fedeli sostenitori di lei, tra non molto diventeranno genitori ed insieme sembrano essere davvero molto affiatati.

Il pubblico però non è molto convinto del nuovo compagno di lei e non di rado, nei commenti che le lascia sul suo profilo Instagram, manifesta un certo malcontento a riguardo, continuando a fare inutili e sterili paragoni. Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di farsi intimorire dai fan perché è lei la protagonista indiscussa della sua vita e com’è giusto che sia prosegue dritta per la sua strada. Tant’è che nelle scorse ore ha deciso di non trattenersi e pur andando contro il favore del suo pubblico, ha scelto di confessarlo pubblicalmente.

Antonino Spinalbese: la dichiarazione di Belen Rodriguez divide i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez nelle sue Instagram Stories ha scelto di venire allo scoperto e di dichiarare tutto il suo amore ad Antonino Spinalbese. La bella modella argentina, mentre si trovava sul set della compagna promozionale del suo nuovo brand di moda nato in collaborazione con i suoi fratelli, ha deciso di pubblicare uno scatto del dietro le quinte mentre è intenta a dare un bacio al suo nuovo compagno.

“Ti amo follemente angelo mio“ ha scritto Belen, che di recente ha raggiunto il suo più grande obiettivo, incurante delle critiche che gli utenti della rete riservano nei suoi confronti ogni qual volta che pubblica una foto che la ritrae in compagnia di Spinalbese. Anche se quest’ultimo, molto probabilmente per rispetto nei confronti della sua compagna, ha sempre preferito non esporsi più di tanto lasciando a lei il compito di replicare, qualora ne avesse voglia, ai leoni da tastiera.

I fan sognano ancora un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ma devono farsene una ragione: non avverrà mai. Belen e Antonino sono più felici che mai e lei non manca nel dimostrargli l’amore che prova nei suoi confronti pubblicamente, andando anche contro tutto e tutti.