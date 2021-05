Belen Rodriguez felice: ha raggiunto il suo più grande obiettivo – FOTO

Belen Rodriguez è al settimo cielo durante la sua seconda gravidanza. Il motivo? Ha raggiunto il suo più grande obiettivo, ecco quale.

Belen Rodriguez, nonostante le numerose critiche che non sembrano mancare mai da parte dei leoni da tastiera, sembrerebbe vivere un vero e proprio periodo d’oro. La bella modella argentina è in attesa del suo secondo figlio, per la prima volta avrà una bambina, Luna Marie, e sembrerebbe aver trovato l’amore della sua vita al fianco di Antonino Spinalbese.

Antonino, nonostante non abbia fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, da quando ha iniziato la sua relazione con lei riesce a farla sentire serena, cosa che ha sempre confermato attraverso i suoi canali social ufficiali, ribadendo che da quando la loro storia d’amore ha avuto inizio ha ricominciato ad essere felice. C’era ancora qualcosa però che preoccupava la bella modella argentina, ma come testimoniano gli scatti rubati dal settimanale Oggi, sembrano essere soltanto pensieri che non hanno senso di esistere in quanto la realtà è ben diversa da ciò che immaginava.

Belen Rodriguez ha raggiunto il suo più grande obiettivo e non poteva che esserne felice. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme dando un’occhiati agli scatti trapelati in rete.

Antonino Spinalbese e il legame con Santiago: la gioia di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non ha mai nascosto, com’è giusto che sia, quanto sia importante per lei il parere del piccolo Santiago, il figlio avuto con Stefano De Martino, e temeva che lui non potesse vedere di buon grado la fine della storia con suo padre e l’inizio di questa nuova relazione, con l’arrivo della sua prima sorellina, con Antonino Spinalbese.

Suo figlio, però, l’ha stupita accettando il tutto di buon grado ed invitandola a seguire il suo cuore, in quanto le vuole bene essendo lei la sua mamma ed è pronto a supportala in ogni caso. Tant’è che nelle foto rubate dal noto settimanale, lui sembra avere un buon feeling con il nuovo compagno di Belen e per lei non ci poteva essere soddisfazione più grande.

Santiago e Antonino Spinalbese, tra l’altro la madre di Belen per la prima volta ha rivelato che cosa pensa di lui, vanno d’amore e d’accordo e la Rodriguez è pronta a mettere da parte tutte le sue paure perché suo figlio ha dimostrato di essere un bambino molto intelligente e maturo per la sua età, supportando ed approvando tutte quelle scelte che sono in grado di poterla rendere felice.

Le foto di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in compagnia del piccolo Santiago, potete vederle cliccando a questo link.