Il make up arancione è una delle tendenze principali della primavera del 2021 secondo i creativi del settore. Ecco com’è possibile abbinarlo alla carnagione e creare trucchi innovativi.

Il color pesca può essere interpretato in qualche modo come un cugino meno sdolcinato del rosa, così come anche il color albicocca può far parte delle alternative meno baby per chi ama i colori pastello ma non è il tipo da vestire abiti da principessa.

Entrambi questi colori vengono utilizzati moltissimo nel make up, soprattutto per realizzare il trucco di ragazze dal sottotono caldo, che quindi si illuminano quando entrano a contatto con questi tipi di colore.

Raramente però l’arancione viene utilizzato al massimo della sua saturazione, eppure sembra che la primavera 2021 sia diventato il momento perfetto per scoprire come utilizzare senza paura questo colore su occhi e labbra, per creare addirittura un total look.

Make up arancione: a chi sta bene?

In linea generale, il make up arancione sta bene a tutte le donne, bionde, rosse o brune che siano, a prescindere dal colore della pelle.

Il trucco sta però nel controllare il sottotono della pelle: se quest’ultimo dovesse essere freddo sarà molto meglio evitare qualsiasi tipo di make up arancione, poiché semplicemente non si otterrebbero risultati gradevoli: questo tipo di pelle sta infatti bene con tutti il beige, il rosa o il marrone.

L’arancione giusto per le ragazze bionde

Le ragazze con i capelli biondi e la pelle chiara possono orientarsi verso qualsiasi tipo di arancione, dal momento che il pallore della loro pelle si illuminerà con qualsiasi tono di arancio.

Perfetto il color pesca, che regalerà labbra delicate ed eleganti e un trucco occhi brillante.

Sulle guance invece il color pesca darà un’aria giovane e fresca, a patto naturalmente di usarlo con grande moderazione, soprattutto se la pelle è ormai matura e presenta delle piccole imperfezioni o pori dilatati sulle gote, che verrebbero necessariamente evidenziate da un blush color pesca.

Make up arancione acceso per le more

Le ragazze more dalla carnagione olivastra dovrebbero optare per un color arancione molto intenso da applicare alternativamente sugli occhi o sulle labbra. Utilizzare questa tinta su entrambi i punti focali del volto porterebbe infatti al classico “effetto too much” che si vuol sempre evitare a make up terminato.

Si tratta di un colore perfetto per lo stile solid color, cioè per il trucco realizzato con prodotti non sfumati, ma applicati in maniera compatta e intensa su gran parte della palpebra.

Bisogna dire però che, anche sfumato in maniera atipica l’arancione darà un effetto stupefacente. Considerando che, indossando la mascherina, gli occhi sono praticamente l’unico elemento che si vede del volto, l’arancione renderà lo sguardo assolutamente indimenticabile.

Anche in questo caso è tassativo tenere le labbra neutre, in maniera da concentrare l’attenzione solo sugli occhi. Le labbra arancioni però non sono affatto un tabù: basterà avere coraggio da vendere e un rossetto della tonalità giusta.

Naturalmente, nel caso del make up appena qui sopra, gli occhi sono stati truccati pochissimo, lasciando alle labbra il compito di dare al look una bella iniezione di colore.

La regola del blush nel make up arancione

Se si desidera creare un total look con il make up arancione sarà necessario fare un vero e proprio gioco di equilibrismo nello scegliere e dosare i colori. Il motivo è che utilizzare arancioni differenti è un errore gravissimo, dal momento che la differenza cromatica darà un effetto molto spiacevole e “disordinato” al make up finito.

Il blush in particolare dovrà essere della stessa nuance del rossetto e dell’ombretto, per evitare di dare alle gote una sfumatura sbagliata e, al contrario, conferire uniformità all’insieme.

Bisognerà inoltre prestare la massima attenzione a sfumare correttamente il blush, dal momento che, contrariamente a quanto accade con blush di altri colori, l’arancione tende ad evidenziare errori di applicazione, soprattutto sulle pelli molto chiare.

Una strategia intelligente per non sbagliare gli abbinamenti di colore è scegliere un prodotto unico da applicare su tutto il viso per creare un make up coerente e d’impatto.

Gli ombretti in crema sono in genere la scelta migliore da operare a questo scopo, poiché sono molto pigmentati, quindi perfetti da utilizzare sugli occhi e sulle labbra, ma facili da sfumare sulle gote a causa della loro texture.