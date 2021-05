Scopri il motivo incredibile per il quale non dovresti mai camminare mano nella mano

Camminare mano nella mano ha un effetto collaterale incredibile che ti sorprenderà, uno studio ha dimostrato questo fatto.

Camminare mano nella mano è un gesto molto romantico. Le persone innamorate spesso passeggiano tenendosi per mano o sotto braccio eppure la cosa avrebbe un effetto collaterale incredibile e scientificamente provato.

Ecco perché non dovresti mai passeggiare mano nella mano

A fare luce sulla questione è stata la Purdue University che ha condotto uno studio poi pubblicato sulla rivista scientifica Gait & Posture.

Lo studio in questione si poneva l’obiettivo di scoprire le eventuali differenze risultanti dalla pratica dello sport singolarmente o in gruppo. A tal proposito un team di ricercatori ha condotto lo studio analizzando il comportamento e i risultati dell’allenamento di alcune coppie. Per l’esattezza sono state esaminate 141 persone, tra i 25 e i 79 anni, tra queste persone c’erano 72 coppie.

Lo studio si è svolto analizzando i volontari mentre compivano diversi percorsi. Gli osservatori hanno annotato tutte le differenze emerse quando i volontari camminavano insieme, da soli o per mano.

Forse eri convinto che fare attività fisica in compagnia era meglio perchè ti spronava a fare di più, in realtà lo studio ha dimostrato che la presenza dell’altro influiva negativamente e passeggiare mano nella mano non faceva perdere peso.

Secondo Libby Richards, uno degli autori dello studio: “Speravamo che non ci sarebbe stata una riduzione della velocità alla quale i partner camminavano insieme” […] “Auspicavamo che i più lenti avrebbero accelerato per eguagliare i più veloci, ma non è stato così. Tuttavia, è importante notare che qualsiasi attività fisica o camminata, indipendentemente dalla velocità, è meglio di niente”.

Le analisi condotte sui volontari che hanno partecipato allo studio hanno fatto emergere alcuni aspetti sorprendenti:

più le persone invecchiano più tendono a camminare lentamente

gli anziani che tendono a camminare più lentamente hanno una salute fisica peggiore

camminare mano nella mano rallenta invece di velocizzare

Camminare è l’attività fisica più facile che si possa fare, è benefica soprattutto quando la marcia è veloce, ecco come migliora la tua salute quando cammini spesso: Camminare fa bene alla salute: ecco perché.

Ma sembrerebbe che camminare in compagnia non sarebbe un ottima idea in quanto questo fattore rallenterebbe la camminata. Ad ogni modo la ricercatrice ha ritenuto di sottolineare che: “La camminata lenta, non va intesa come un aspetto inevitabile dell’invecchiamento”