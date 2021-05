Sai perché gli uomini sono così tanto attratti dal seno femminile?

Gli uomini hanno un debole per il seno e il motivo è presto spiegato, è la scienza che lo ha svelato.

Il seno di una donna in bella vista fa girare la testa agli uomini, è un meccanismo innato, difficilmente un uomo resta indifferente davanti ad una scollatura profonda. Sorprendentemente la ragione non ha una motivazione erotica ma è molto più profonda.

Perchè gli uomini sono attratti dal seno femminile?

La passione degli uomini per il seno femminile è nota da sempre, molte donne infatti ricorrono alla chirurgia estetica per aumentare le dimensioni del seno perchè il seno è una forte espressione di femminilità e quando non è generoso desta disagio e insicurezza nelle donne. Il seno grande oltre ad essere l’espressione della femminilità è anche una fonte di attrazione per il genere maschile, insieme ai glutei e le donne lo usano sensualmente come arma di attrazione. Ma da dove nasce questo grande interesse per il seno?

Il seno è fortemente legato all’idea di fertilità. Gli uomini che desiderano la prole e hanno l’istinto di riprodursi scelgono la donna che possa garantirgli una discendenza e il seno grande è un attributo preferenziale in questo senso.

Uno studio condotto sull’argomento ha concluso che gli uomini che desiderano avere figli tendono ad essere più inclini a scegliere una donna con un seno grande. Al contrario, coloro che non hanno l’interesse nel creare una famiglia, sembrano preferire le donne col seno piccolo.

Le grandi mammelle hanno la funzione di favorire grandi poppate. E queste poppate hanno nutrito anche questi uomini quando erano piccoli e il seno materno è il riflesso di una regressione orale inconscia che non hanno mai dimenticato.

Inoltre è l‘elemento predominante del corpo femminile, ed è talmente evidente che per secoli la pittura gli ha reso onore in svariati dipinti.

Infine il seno è una zona erogena e l’uomo sa che stimolandolo accende la passione della partner e da qui il suo vivo interesse a stimolarlo sotto le lenzuola.

Un’ultima motivazione che spiega l’interesse dell’uomo per il seno è di tipo religiosa. Il seno, la sessualità sono temi “proibiti” e tutto ciò che è proibito aumenta l’interesse del maschio.

Il seno piccolo per ovvi motivi genera disagio e non accettazione a livello psicologico. Le donne che non godevano di un seno generoso venivano considerate difettose nell’epoca dei corsetti, di rigore in ogni guardaroba, un accessorio nato per sublimare il seno e la figura femminile. All’epoca dei corsetti, negli anni ’40 quando, il fisico delle pin-up con un seno voluttuoso era quello della donna per eccellenza.