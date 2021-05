Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori bis: il dolce annuncio

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, una delle coppie più amate del Grande Fratello, genitori bis: il dolce annuncio sui social.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, ex concorrenti del Grande Fratello, sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Ginevra, nata tre anni fa, la coppia che si è conosciuta e innamorata proprio nella casa più spiata d’Italia, ha allargato la famiglia con la nascita della piccola Beatrice.

Francesca e Giovanni che hanno condiviso sui social i momenti più belli della seconda gravidanza, hanno annunciato la nascita di Beatrice poche ore dopo aver vissuto insieme il bellissimo momento. Sui social hanno anche pubblicato le prime foto di Beatrice che, a casa, troverà ad attenderla la sorellina Ginevra.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, dal Grande Fratello al secondo figlio: è nata Beatrice

“06.05.2021 ore 15:30, è nata la nostra piccola, Beatrice Masiero”, ha scritto mamma Francesca Masiero pubblicando sul proprio profilo Instagram le prime, tenere immagini in cui ha in grembo la sua Beatrice. Con loro c’è papà Giovanni che coccola le sue donne e, su Instagram, scrive: “Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice benvenuta”.

LEGGI ANCHE—>Francesca Rocco e Giovanni Masiero presentano la piccola Ginevra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Rocco (@francescaroccoofficial)

Era il 2014, precisamente la settima edizione del Grande Fratello, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi, quando Giovanni Masiero e Francesca Rocco s’incontrarono nella casa del Grande Fratello. Sotto le telecamere, Giovanni e Chicca, come si faceva chiamare la Rocco, s’innamorarono facendo sognare i fans del reality che hanno continuato a seguirli anche successivamente condividendo con loro prima la gioia per il matrimonio e poi quella per la nascita di Ginevra.

Oggi che Giovanni e Francesca sono diventati genitori anche di Beatrice, sui social, stanno ricevendo tantissimi messaggi di auguri. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato dal salotto di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, avevano anche raccontato come avevano scoperto il sesso della bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Masiero (@giovannimasiero)

“Una ginecologa ci aveva detto che era maschio e io pensavo di aver vinto alla lotteria, poi un’altra ci aveva detto che era femmina, ci speravo in un maschietto, però a parte gli scherzi, io ho due fratelli più piccoli e per me il fatto di avere un fratello dello stesso sesso, così si può creare un feeling come è successo a me, è una cosa bellissima”, aveva raccontato Giovanni alla Toffanin.