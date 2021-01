Fiocco rosa per una coppia storica del Grande Fratello che ha annunciato di aspettare la seconda figlia: il dolce annuncio in tv.

Secondo figlio in arrivo per una coppia storica del Grande Fratello che sta insieme da 6 anni sposandosi quattro anni fa. Già genitori di una bambina, i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio.

Dopo averlo annunciato sui social, la coppia ha condiviso la propria felicità in tv svelando il sesso del nascituro in tv e svelando quanto la nascita della primogenita l’abbia unita ancora di più.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero in attesa della seconda figlia

Bellissimi e sempre più innamorati, Francesca Rocco e Giovanni Masiero, ospiti della puntata di Verissimo del 2 gennaio, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio che sarà una femmina. Ginevra, la primogenita della coppia, avrà così una sorellina con cui giocare.

“Sono alla diciottesima settimana, anche per il periodo particolare abbiamo preferito non dire nulla, ci siamo tenuti questa cosa per noi”, ha raccontato Francesca che, a Silvia Toffanin che ha seguito con Verissimo tutta l’evoluzione della loro storia d’amore, ha svelato anche il sesso del nascituro – “Lo diciamo sarà femmina”.

Inizialmente, però, la coppia pensava di essere in attesa di un maschietto. “Una ginecologa ci aveva detto che era maschio e io pensavo di aver vinto alla lotteria, poi un’altra ci aveva detto che era femmina, ci speravo in un maschietto, però a parte gli scherzi, io ho due fratelli più piccoli e per me il fatto di avere un fratello dello stesso sesso, così si può creare un feeling come è successo a me, è una cosa bellissima. Quindi sono contento”, ha svelato Giovanni.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero che avevano annunciato sui social di essere in attesa del secondo figlio hanno attraversato anche un momento di crisi che hanno superato insieme.

“I figli sono il collante di tutto. Uno cresce con i figli, riscopre l’amore. Quando litighiamo ci sgrida lei. È stata lei ad unirci ancora di più, arriva ad un periodo in cui loro hanno bisogno di entrambi e quello è il momento in cui secondo me si crea un’unione familiare perfetta”.