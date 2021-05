Ritorno di fiamma per Dayane Mello e Balotelli? Parla lui e svela tutto

Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? Lui, dopo la paparazzata di Chi, ha rotto il silenzio svelando ogni cosa.

Dayane Mello nelle scorse ore è stata paparazzata in albergo con il calciatore Mario Balotelli ed in rete hanno subito iniziato ad ipotizzare che tra i due, dopo una storia avvenuta qualche tempo fa ed un riavvicinamento non proprio delicato mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip, ci fosse stato un ritorno di fiamma. In quanto i due avrebbero trascorso, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, la notte insieme ed avrebbero escogitato il tutto per non farsi beccare.

Poco dopo la pubblicazione delle fotografie da parte della rivista diretta da Alfonso Signorini, il calciatore ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram e di raccontare la sua versione della storia. Mario ha smentito o confermato l’ipotetico ritorno di fiamma con la bella modella argentina?

Mario Balotelli ha smentito il ritorno con Dayane Mello, definendola soltanto una vecchia amica e niente di più, lanciando però un appello al settimanale che li ha immortalati insieme.

Mario Balotelli smentisce la storia con Dayane Mello: “E’ solo un’amica”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)



Mario Balotelli non ha apprezzato le foto pubblicate da Alfonso Signorini, ribadendo che tra lui e Dayane Mello c’è soltanto una bellissima amicizia e niente di più e non capisce per quale motivo un semplice incontro tra amici venga scambiato per qualcosa di più profondo.

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello: “Giulia Salemi e Pierpaolo mi hanno fatto ricredere nell’amore”

“Ma perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o scherzare e ridere o passare del tempo che voi pensate a coppie, rapporti carnali e matrimonio?” ha esordito il calciatore, stufo di essere uno dei protagonisti della cronaca rosa nostrana. “Ma basta!” ha poi sbottato nelle sue Instagram stories. “Lasciatemi fare la mia vita serena e pacata senza venire a rompere con le vostre storie fasulle“ ha poi concluso, ribadendo che quanto emerso nelle scorse ore tra lui e l’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini non corrisponderebbe in alcun modo alla realtà dei fatti.

Tra Balotelli e Dayane, dunque, non c’è nient’altro che una semplice amicizia. La bella modella argentina, tra l’altro, si è sempre dichiarata single. Anche se ha confidato che grazie alla storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è riuscita a credere nuovamente nell’amore, cosa che non faceva ormai da tempo.

Nessun ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli. I due ci tengono a precisare che tra loro c’è soltanto una bellissima amicizia e niente di più.