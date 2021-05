Se le persiane in legno sono porche e poco splendenti, ecco i trucchi da seguire per pulire e farle brillare di nuovo le persiane con questi piccoli trucchi.

Pulire casa in profondità e in poco tempo è quello che tutte noi desideriamo, ma talvolta il tempo viene a mancare. Ma ci sono delle faccende domestiche che possono richiedere più tempo, come la pulizia delle persiane di legno.

Le persiane in legno sono presenti in diverse case, sono belle, comode e funzionali, soprattutto donano un eleganza unica alla vostra casa. Ma la manutenzione non deve mai mancare perchè il legno è un materiale delicato che richiede cura, non solo vanno pulite periodicamente e lucidate per averle sempre splendenti e durature nel tempo.Scopriamo insieme come pulirle e lucidarle correttamente.

Come pulire le persiane di legno: ecco i trucchi

Le persiane in legno si possono pulire senza alcuna difficoltà con piccoli e semplici trucchi ecco quali.

Prima di lavare le persiane in legno è necessario spolverarle con un panno morbido così da eliminare ogni traccia di polvere. Negli angoli più nascosti delle persiane potete pulire con un pennello dalle setole morbide. Solo dopo aver eliminato ogni traccia di polvere potete procedere alla pulizia con acqua e sapone. Il trucco per avere persiane in legno pulite e splendenti a lungo è di pulirle spesso con detergenti specifici e che proteggono il legno.

In un secchio mettete acqua tiepida e il sapone di Marsiglia, con una spugna morbida o un panno in microfibra potete immergere nella soluzione e poi procedete a pulire. Adesso sgrasserete bene le persiane, per garantire che le persiane siano pulite alla perfezione, cambiate spesso l’acqua fino a quando non uscirà pulita. Se non avete a disposizione il sapone di Marsiglia potete utilizzare un altro detersivo specifico per il legno, così da preservare le superfici. Poi passate a sciacquare bene le persiane in legno riempiendo un secchio con acqua calda e pulite con un panno morbido in microfibra.

Inoltre asciugate bene con un panno in cotone e procedete a lucidare bene. Si lo step finale è indispensabile per far si che brilleranno come se fossero nuove. Prendete un pennello e distribuite l‘olio paglierino e passate più volte sulle persiane, anche su un panno in microfibra potete distribuire l’olio. Il trucco sta di non mettere troppo olio e distribuirlo in modo omogeneo.

Il trucco per averle sempre pulite e splendenti è la pulizia frequente, magari un paio di volte al mese pulite con un panno morbido così da rimuovere la polvere e poi procedete al lavaggio. In questo modo la polvere non si anniderà e sarà più facile e veloce pulirle.

Inoltre ricordate che se le persiane sono esposte a smog o polvere soprattutto se vivete in campagna o al centro città, vanno pulite più spesso.