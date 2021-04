Dayane Mello: “Giulia Salemi e Pierpaolo mi hanno fatto ricredere nell’amore”

Dayane Mello ha confidato che il sentimento nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli le ha fatto ricredere di nuovo nell’amore vero.

Dayane Mello, dopo la fine della sua relazione con Carlo Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis, aveva confidato di aver perso la fiducia nell’amore. In quanto la fine di questa storia, unita alle delusioni precedenti e quelle venute dopo, le avevano dimostrato che purtroppo era difficile, se non impossibile, avere una relazione stabile e seria. Fortunatamente però la bella modella brasiliana è riuscita a cambiare idea, ma cosa o chi le ha permesso ciò?

Durante una recente diretta su Instagram, Dayane ha confidato di essere tornata a credere nell’amore grazie alla storia nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip. I due sono andati contro tutto e tutti ed ancora oggi stanno insieme, più felici che mai.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli elogiati da Dayane Mello: “Avete lottato”

Dayane Mello, che in un primo momento non credeva nella relazione nata tra Giulia e Pierpaolo, durante il corso di queste settimane, ha cambiato idea su di loro, rivelando che la tenacia dimostrata durante il corso di queste settimane si è rivelata essere un vero e proprio schiaffo morale a chi li accusava di stare insieme soltanto per avere una maggiore visibilità a livello mediatico o perché funzionavano come coppia.

“Io avevo smesso di credere nell’amore” ha esordito Dayane Mello su Instagram, che di recente ha rotto il silenzio su Tommaso Zorzi. “Ma ora con voi ci credo di nuovo. Nessuno credeva in voi e voi avete lottato fino alla fine e state ancora insieme, dimostrando a tutti che si sbagliavano“ ha concluso, lasciando senza parole, in senso assolutamente positivo, Giulia e il suo amato Pierpaolo.

