Dayane Mello beccata con Mario Balotelli: “E’ ancora amore!”

Dayane Mello si dichiara single, ma i paparazzi l’hanno immortalata in hotel con Mario Balotelli. i due sono tornati di nuovo insieme?

Dayane Mello, dopo numerose insistenze da parte dei suoi fedeli sostenitori, curiosi di sapere come stesse proseguendo la sua vita privata dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, dov’è riuscita ad aggiudicarsi un posto in finale, si era dichiarata felicemente single, aggiungendo che non esistono più gli uomini di una volta, in quanto quelli attuali sarebbero estremamente egocentrici.

Il settimanale Chi, direttore da Alfonso Signorini che ha condotto proprio l’ultimo reality show a cui la bella modella brasiliana ha preso parte, l’ha però immortalata al fianco di Mario Balotelli. I due sono stati paparazzati insieme nello stesso albergo e sembrerebbe abbiano trascorso la notte insieme. I due, dopo una relazione avvenuta qualche tempo fa e il gelo creatosi a causa di uno scivolone di lui nella casa più spiata d’Italia, sono tornati insieme?

Mario Balotelli e Dayane Mello paparazzati insieme: è ritorno di fiamma?

Mario Balotelli è stato beccato al fianco di Dayane Mello, che proprio di recente aveva dichiarato di essere tornata a credere nell’amore grazie a Pierpaolo e Giulia, e almeno per il momento i due non hanno ancora commentato lo scoop che li vede protagonisti, ma vediamo insieme che cosa è possibile leggere sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“Dayane Mello e Mario Balotelli: è ancora amore tra loro – Tra me e Mario c’è un rapporto speciale, vedremo. Così lei aveva risposto nelle scorse settimane alle nostre domande. Sicuri che i due avessero ripreso a frequentarsi ed eccoli insieme”

“Mario e Dayane, nonostante le avessero provate tutte per non farsi scoprire dai fotografi, sono stati sorpresi in un residence dove hanno trascorso la notte insieme“ prosegue il pezzo che li vede protagonista. “A nulla è valso il tentativo, da parte di Mario, di far arrivare sul posto il fratello, Enock, che con la Mello ha partecipato all’ultimo GfVip, perché la situazione era apparsa chiara fin da subito“ continua l’articolo.

“Mario arriva per primo all’hotel con un amico, che poi va via. Dopo meno di un’ora si presenta Dayane che si dirige alla porta della stanza di Mario. Notte insieme, quindi, per la coppia, che si è formata nel 2010, ma che da tempo vive un tira e molla continuo” conclude, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione del lettore.

Tra Dayane e Balotelli è riscoppiata la passione dopo il recente incontro nella casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro due.