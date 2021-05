Non serve essere delle grandi cuoche quando in nostro soccorso arriva la fantasia, provate il filetto di vitello e formaggio filante, una soluzione geniale

Dobbiamo preparare una cena con amici dell’ultimo secondo, oppure non abbiamo nessuna idea su cosa cucinare come secondo? Il filetto di vitello con formaggio filante può venire in nostro soccorso. Un piatto economico semplice da preparare e sfizioso da mangiare.

Un secondo perfetto, un mix di semplicità e di equilibrio di sapori. Un piatto in cui andremo a scegliere il taglio più pregiato della carne, il filetto, che verrà infarinato e poi sfumeremo con il vino e aggiungeremo come tocco finale il formaggio filante.

Filetto di vitello e formaggio filante, preparazione passo passo

Preparare questo gustoso piatto di carne non è assolutamente difficile, perché rende grazie ala farina e al formaggio la carne più morbida e appetitosa.

Ingredienti:

8 fettine filetto di vitello

farina q.b.

25 g burro

8 fettine formaggio filante

1 bicchiere vino bianco

olio di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Come prima cosa prendiamo le nostre fettine di filetto e passiamole nella farina in modo che risultino ben infarinate da entrambi i lati. Dopo di che scuoteremo la farina in eccesso. Dopo aver fatto questo passaggio prendiamo una padella antiaderente e scaldiamo il burro e due cucchiai di olio,. A questo punto rosoliamo la nostra carne da entrambi i lati.

Dopo che la carne è rosolata, bagniamo il nostro filetto con il bicchiere di vino bianco che faremo evaporare. Quindi saliamo e pepiamo. A questo punto prendiamo il formaggio filante e mettiamone uno sopra ogni fetta di filetto. Poi copriamo la padella con il coperchio e abbassiamo la fiamma al minimo per 2 minuti . In questo modo il nostro formaggio sarà sciolto. Infine rigiriamo il nostro filetto nella salsa che si è formata. A questo punto il nostro filetto è pronto.

Abbiamo anche la possibilità di variare questa ricetta, preparando un sughetto al formaggio invece di mettere le fettine di formaggio. In questo caso dopo aver rosolato la carne la si mette in caldo e nella padella metteremo 2 cucchiai di formaggio spalmabile, un po’ di latte e condiamo con sale e pepe. Otterremo così una crema omogenea in cui metteremo sopra le fette di filetto.