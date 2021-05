Il look che vi consigliamo di seguire oggi è quello che indossa sulla nuova copertina del suo singolo la talentuosa Anna Tatangelo. Come copiarla è presto detto, ci sono infatti svariati marchi che propongono questi capi comodi, eleganti e giovanili da portare anche con i tacchi. Scopriamo di più.

Il 30 aprile è uscito “Serenata” nuovo singolo di Anna Tatangelo prodotto da Dat Boi Dee dove l’artista proclama tutta la sua indipendenza. La foto simbolo pubblicata in Instagram ha riscosso il successo sperato e la tuta sexy bianca simbolo del brano è già una tendenza da seguire.

Capo vip must-have del giorno: la tuta bianca di Anna Tatangelo

Per un outfit completo, la casa ligure di abbigliamento sportivo Freddy ha creato la tuta in felpa leggera con decori tono su tono. Scontata del 30% sul sito ufficiale del marchio, costa 77,94 euro. La felpa di Patrizia Pepe invece è in perfetto mood anni Novanta e ne esiste anche una versione con pailettes sulle spalle. Costa 118 euro.

I pantaloni in jersey di felpa firmati Reserved sono bellissimi anche in rosa, la vita è regolabile e volendo si può creare il coordinato con una felpa in tinta dello stesso colore ed il prezzo è davvero basso: 19,99 euro.

Anche Guess propone un pantalone jogger in maglia panna dal taglio elegante con vita media ed elastica. Questa tipologia di capi sportivi è ottima sia che i leggins vengano portati con scarponcini rock sia che si accosti ad un tacco (sobrio) o ad una più normale sneakers. Costano 89 euro.

La felpa essential embroidered cropped di Puma ha un pratico cappuccio – proprio come quella sfoggiata da Anna – ed una linea semplicissima che sia la si scelga in bianco che in nero o nel color albicocca, sarà portabilissima con ogni cosa. Il prezzo è di 45 euro.

Silvia Zanchi