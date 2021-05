Ambra Angiolini e Francesco Renga sempre uniti: il dolce messaggio dell’attrice e del cantante che emoziona i fans.

Ambra Angiolini e Francesco Renga uniti in un giorno molto importante per la loro famiglia. Oggi, mercoledì 5 maggio, Leonardo, il secondogenito dell’attrice e del cantante, compie 15 anni e sia mamma Ambra che papà Francesco, con una foto del passato, hanno fatto gli auguri al loro “bambino”.

L’amore tra Ambra e Renga è finito da tempo, ma tra i due resta un affetto vero, sincero che non finirà mai. Insieme hanno condiviso non solo la vita di coppia, ma anche il desiderio di formare una famiglia che hanno poi realizzato con la nascita di Jolanda e di Leonardo.

Nel giorno del quindicesimo compleanno di Leonardo, così, Ambra e Renga condividono lo stesso messaggio d’amore per il figlio.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, gli auguri per il compleanno del figlio Leonardo

Innamorati dei figli Jolanda e Leonardo, Ambra Angiolini e Francesco Renga dedicano spesso foto e pensiero ai loro ragazzi. Per il quindicesimo compleanno di Leonardo, mamma Ambra, pubblicando una foto di qualche anno fa, ha scritto:

“Amore a prima ecografia… Scusami se ti guardo ancora così….. AUGURI LEO, questo giorno da quindici anni non conosce alba e tramonto, soltanto il tuo viso”.

“Chissà di cosa stavamo parlando… chissà cosa pensavi?! Eri così piccolo, Leo! Sicuramente so che ti arrabbierai per questo post, per questa fotografia che ci riporta a qualche anno fa, anche se sembra ieri che ti vedevo così. Adesso i tuoi anni sono 15… e per me sono passati in un baleno. Questo mi spaventa un po’ e un po’ mi commuove. Auguri amore di papo. Diventi grande, un uomo, ed io sono felice per quello che sei e lo sarò sempre. Buon compleanno Leo”, ha scritto papà Francesco.

Del rapporto con Francesco Renga, Ambra ha parlato nell’intervista rilasciata a Domenica In nella puntata trasmessa il 2 maggio. L’attrice, durante la lunga chiacchierata con Mara Venier, ha sottolineato come la famiglia resterà sempre indipendentemente dal rapporto di coppia.

“Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni. Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire “tradizionali”, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Ci sono ex coppie che usano i propri figli l’uno contro l’altra. Quello che portiamo avanti noi è un messaggio di un altro tipo, per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata”.