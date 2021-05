Dura accusa contro Uomini e Donne. Un’ex dama del trono over accusa il programma di Maria De Filippi: “Siamo carne da macello”.

Dure critiche nei confronti di Uomini e Donne da parte di un’ex protagonista del trono over. Maria Tona, dama del parterre durante la prima parte della stagione in corso, si scaglia contro il programma di Maria De Filippi a cui non partecipa più da qualche settimana.

All’interno del dating show di canale 5, Maria Tona ha frequentato Biagio Di Maro e Alessandro Pitti Intucu. Con entrambe, però, la frequentazione non è andata a buon fine e, da alcune puntate, Maria non è più presente in trasmissione.

Intervistata da Fralof per PiùDonna, Maria Tona ha parlato della sua esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne.



Lo sfogo di Maria Tona, ex dama del trono over: “Uomini e donne? Dico solo carne da macello”

Maria Tona ha lasciato Uomini e Donne, ma durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Fralof per PiùDonna, ammette di non sapere con certezza il motivo del suo addio alla trasmissione.

“Sul perché ho lasciato il programma è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo. Di vero lì dentro tra gli uomini del parterre, ho fatto fatica a riconoscere qualcuno. Come donna mi sento fortunata perché riesco a vedere oltre quello che la gente non vede. Io dico sempre di alzare l’asticella, di non fermarsi in superficie, di andare in profondità perché le risposte si trovano”, spiega l’ex dama che, in trasmissione, ha spesso discusso con Gianni Sperti.

“Il motivo per cui non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio”, aggiunge ancora Maria che non rinnega l’esperienza nel programma di canale 5 e ringrazia la De Filippi per l’opportunità che ha avuto.