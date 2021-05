Ida Platano perde la calma prima di Uomini e Donne: “E’ vergognoso!”

Ida Platano si è lasciata andare ad un lungo sfogo prima di Uomini e Donne, lanciando un avvertimento sul suo profilo Instagram.

Ida Platano è da poco tornata sul piccolo schermo degli italiani. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, dopo aver terminato la sua relazione con Riccardo Guarnieri, che sta vivendo un rapporto complicato con la nuova compagna Roberta Di Padua, è tornata negli studi Elios di Roma, pronta a darsi un’altra chance per trovare l’uomo della sua vita.

Ora che è di nuovo al centro dello studio, la migliore amica di Gemma Galgani sta acquisendo una nuova popolarità e si sa che con questa non arrivano soltanto i fan, ma anche gli haters che a volte si spingono ben oltre i limiti. Come nelle scorse ore in cui un utente della rete ha augurato la morte alla Platano e lei, sul suo profilo Instagram, non si è lasciata affatto intimorire, rispondendo a tono a chi spera lei possa passare a miglior vita e lanciando un avvertimento e tutti coloro che sentono di potersi prendere il diritto di scriverle determinati commenti.

Ida Platano ha perso la calma prima di Uomini e Donne, restando senza parole di fronte alla cattiveria dimostrata da alcune persone nei suoi confronti.

Uomini e Donne, Ida Platano lancia un avvertimento: “Si prenderà le conseguenze”

La dama di Uomini e Donne, che a breve avrà un nuovo confronto con Riccardo Guarnieri, è rimasta senza parole. In quanto non si aspettava che degli estranei potessero arrivare fino a tal punto nei suoi confronti, precisando che lei accetta sì le critiche ma non che qualcuno spera che lei possa passare a miglior vita da un momento all’altro. Per questo motivo ci tiene a far sapere che lei non ha alcuna intenzione di tollerare simili commenti.

“Sono sempre di più stupita e voi direte a 40 anni ti stupisci ancora?” ha esordito Ida Platano di Uomini e Donne. “Sì, perché penso che la gente non sta bene e ovviamente non sto parlando di tutti voi perché vi sento tutti i giorni e so che siete persone meravigliose ma ad arrivare a scrivere, e so che lo ha scritto una donna perché mi segue pure, vai a morire è davvero vergognoso“ ha confidato amareggiata.

“E’ davvero vergognoso arrivare a questo punto” ha poi osservato. “La morte non si augura a nessun essere umano“ ha aggiunto l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. “Io accetto qualsiasi commento negativo, va benissimo se mi dite che non vi piaccio o che vi sto antipatica, ma la morte no” ha poi concluso. “Adesso chi me lo ha scritto, a cui ho già risposto, si prenderà tutte le conseguenze! ha avvisato, lanciando il messaggio che non ha alcuna intenzione di passarci sopra e che chi scrive simili cose è giusto che si prenda tutte le conseguenze del caso.

Ida di Uomini e Donne ha deciso di affrontare i suoi haters nelle opportuni sedi, così da vedere se avranno ancora voglia di lasciare simili auguri sulla sua persona.