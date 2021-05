Antonella Clerici, dedica in diretta per una persona speciale: “Sempre con te”

Antonella Clerici, dedica in diretta per una persona speciale: le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici inizia la nuova giornata con una dedica importante per una persona speciale. La conduttrice del programma di Raiuno “E’ sempre mezzogiorno”, prima di andare in onda con la nuova puntata della trasmissione regalando nuove ricette ai propri telespettatori, su Instagram, ha condiviso un breve video per fare gli auguri di compleanno ad una persona importante.

L’amore e l’amicizia sono sentimenti fondamentali per la Clerici che non dimentica il compleanno di un amico storico a cui ha voluto fare pubblicamente gli auguri.

Antonella Clerici: “Buon compleanno amico mio, sempre con te”

Antonella Clerici ha augurato buon compleanno con una storia pubblicata su Instagram all’amico Dimitri, autore della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno”, il programma che ha segnato il suo ritorno quotidiano in tv. Dopo aver lasciato la conduzione de La prova del cuoco e aver scelto di prendersi una pausa, la conduttrice è tornata in onda con la prima edizione di “The voice senior” che tornerà nella prossima stagione televisiva dopo il grande successo ottenuto.

La Clerici, però, è tornata anche al timone di un programma di cucina regalando nuove ricette a tutti i telespettatori che, per anni, l’hanno seguita in tv con La prova del cuoco. Tra gli autori del programma c’è anche Dimitri a cui la Clerici ha augurato buon compleanno ribadendo quanto sia importante per lei l’amicizia.

Anche nel mondo dello spettacolo la Clerici ha tanti amici come Carlo Conti e come lo era Fabrizio Frizzi la cui morte ha lasciato un vuoto profondo nella vita della conduttrice.

“Vivevamo in simbiosi con Carlo e lui. Nessuno si aspettava una cosa così veloce. Sapevamo che non stava bene, ultimamente era piuttosto evidente. (…) La malattia di Fabrizio ancor prima della sua morte ci ha fatto capire che la nostra vita andava troppo veloce, non bisognava più perdere tempo in cose futili”, ha raccontato la conduttrice in una sua intervista a Domenica In ribadendo il legame profondo che aveva con Fabrizio Frizzi e dimostrando quanto l’amicizia, per lei, sia importante.