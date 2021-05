Uomini e Donne, Riccardo e Roberta fingono la crisi? Spunta un retroscena bomba

Riccardo e Roberta di Uomini e Donne stanno fingendo di essere in crisi? Sul web spunta l’indiscrezione bomba che cambia tutto.

Uomini e Donne aveva dato una seconda chance a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due, dopo essersi frequentati per qualche tempo, avevano deciso di troncare il tutto e lui aveva riprovato a ricucire la storia con Ida Platano, ma le cose tra loro non sono andate come sperato e il cavaliere era ritornato nel parterre del Trono Over ed è riscoccata la scintilla per la Di Padua.

Riccardo e Roberta si sono scelti, sperando di poter portare la loro relazione ad un livello successivo una volta abbandonato il programma, ma hanno recentemente dichiarato che purtroppo le cose non stanno andando come avrebbero voluto e di star vivendo una forte crisi dopo Uomini e Donne. Secondo Amedeo Venza, però, le cose non starebbero propriamente così in quanto i due starebbero fingendo ogni cosa soltanto per poter partecipare alla prossima edizione di Temptation Island che dovrebbe andare in onda, salvo imprevisti, durante i primi giorni di luglio. Sarà realmente così? Vediamo che cosa ha dichiarato in tal proposito l’influencer.

Roberta e Riccardo smascherati dopo Uomini e Donne? L’indiscrezione spiazza

ESCLUSIVO: le ultime notizie su Riccardo e Roberta, Gemma scrive una lettera a Tina, le parole di Elisabetta e gli sfoghi di Martina e Vanessa: questo e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da oggi in edicola 😎 #UominieDonne pic.twitter.com/6ZkfQb4D8s — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 30, 2021

Amedeo Venza è convinto che Riccardo e Roberta stiano inscenando la crisi soltanto per avere un tornaconto personale in quanto tra i due le cose proseguirebbero a gonfie vele dopo l’uscita a Uomini e Donne e non solo. L’influencer aggiunge anche una precisa motivazione secondo la quale i due vorrebbero prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5.

LEGGI ANCHE –> Ida Platano perde la calma prima di Uomini e Donne: “E’ vergognoso!”

“Riccardo e Roberta, ma quale crisi? Questi due stanno fingendo per finire a Temptation Island“ ha spiazzato Amedeo Venza. “Falsi! Mi fa ridere che loro stanno facendo di tutto per far credere al pubblico di essere in crisi, ma perfino le loro fanpage li sputtanan*” ha poi proseguito. “Tra l’altro, voci di corridoio, mi dicono che vorrebbero partecipare a Temptation Island per fare un dispetto ad Ida“ ha poi concluso e proprio con quest’ultima dovrebbe esserci un nuovo confronto a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, almeno per il momento, hanno preferito non replicare di fronte a queste forti accuse, ma sicuramente con il passare delle settimane verrà fatta chiarezza in merito al gossip che gira sulla loro relazione.