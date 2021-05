Scelta Samantha Curcio, chi è? La tronista di Uomini e donne ha scelto a sorpresa: nella nuova registrazione è accaduto qualcosa d’inedito.

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e donne del 2 maggio. Samantha Curcio ha sorpreso tutti facendo la sua scelta e vivendo quella facola d’amore che sognava sin dal primo giorno in cui ha accettato di cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi.

Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Samantha ha dato vita ad scelta mai vista prima e decisamente emozionante con cui ha messo fine al suo percorso sul trono. Rimasta con i soli Alessio e Bohdan, chi avrà scelto?

La scelta di Samantha Curcio è Alessio: petali rossi a Uomini e donne

La scelta di Samantha Curcio è Alessio Cennicola. Dopo settimane di discussioni, dubbi e incomprensioni, la tronista ha deciso di mettere fine al suo percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo la persona che, più di tutte, le fa battere il cuore. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Samantha si è presentata con un vestito rosso corallo.

La scelta inizia con i momenti più belli vissuti sia con Alessio che con Bohdan. La tronista non nasconde di essere molto emozionata. Dopo l’uscita dallo studio e i ringraziamenti a Maria De Filippi, Samantha chiede di far entrare per primo Alessio. Tutti pensano che non sia lui la scelta, ma la tronista spiazza tutti annunciando di aver scelto Alessio perchè la fa sentire bella come una principessa. Alessio, inizialmente, non risponde e, alle parole, preferisce i fatti. Abbraccia e bacia Samantha e, mentre scendono i petali rossi, ballano e si coccolano sulle note di Tutta la notte di Sangiovanni di Amici.

Per Samantha, poi, arriva il momento di annunciare la propria scelta a Bohdan e decide di farlo con Alessio in studio e i petali rossi per terra perchè è sicura che Bohdan non resterà male perchè non è preso da lei. Il corteggiatore entra in studio e Tina Cipollari, come svelano le talpe del Vicolo, annuncia: “Come vedi non sei tu la scelta”. Bohdan lascia poco dopo lo studio mentre tutti gli altri sono in lacrime per la nuova coppia.