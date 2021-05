Uomini e Donne anticipazioni 2 maggio: nuovo faccia a faccia tra Riccardo e Ida

Le anticipazioni del 2 maggio di Uomini e Donne svelano il ritorno in studio di Riccardo e Roberta con un confronto con Ida Platano.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo la consueta pausa del fine settimana, ma le registrazioni del dating show di Maria De Filippi non vanno mai in vacanza! Negli scorsi giorni, infatti, sono stati registrati i nuovi appuntamenti del programma e tenetevi forte perchè i colpi di scena non sono mancati.

Come i telespettatori più attenti avranno notato, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non fanno più parte delle dame e cavalieri del parterre perché hanno deciso di provare a vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere di canale 5 e di sperare che il tutto possa portarli a spingere la loro relazione ad uno step successivo. I due, come ha riportato la pagina Instagram Uominiedonneclassicoover, sono tornati in studio durante la registrazione del 2 maggio per svelare come proseguono le cose tra loro da quando hanno lasciato la trasmissione. In studio però i due non saranno da “soli” perché da quando sono andati via, Ida Platano è tornata a far parte del cast e si ritroverà faccia a faccia con il suo ex fidanzato che tanto l’ha fatta soffrire e la sua nuova compagna.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 2 maggio: tornano Riccardo e Roberta

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 2 maggio non scendono nel dettaglio per quanto riguarda l’atteso incontro tra Ida e Riccardo, per quello purtroppo ci toccherà aspettare la messa in onda della puntata, ma ci svelano però che Roberta Di Padua conferma che le cose tra loro non stanno andando come sperato. In quanto dopo una brutta discussione le cose tra loro si sarebbero freddate.

Roberta, però, ci tiene a precisare che il loro rapporto non è assolutamente terminato ma che stanno provando ancora una volta e viversi ed è consapevole che soltanto il tempo riuscirà a rivelare loro se sono fatti per stare insieme oppure se tra loro si è sempre trattato di attrazione fisica e nient’altro. Il pubblico del piccolo schermo non crede tantissimo in questa storia, convinti che Riccardo e Roberta torneranno a Uomini e Donne da single perché non sono mai apparsi convinti l’uno dell’altra. Sarà realmente così o i due riusciranno a dimostrare ai telespettatori che si sbagliavano sul loro conto?

Altra grande protagonista della puntata è stata Samanta Curcio, che ha finalmente fatto la sua scelta.