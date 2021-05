Eleonora Daniele resta a casa: al suo posto dovrebbe arrivare Lei!

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, andrà in pausa per tutta l’estate: al suo posto dovrebbe arrivare una famosa attrice.

Alla fine della stagione di Storie Italiane manca ormai poco. Eleonora Daniele farà compagnia ai telespettatori ancora per qualche settimana per poi andare in pausa e tornare a settembre al timone del programma mattutino di Raiuno.

Durante l’estate, tuttavia, i telespettatori della rete ammiraglia della Rai non resteranno senza compagnia perchè al posto di Eleonora Daniele arriverà una famosa attrice per condurre un nuovo programma. Curiosi di scoprire chi andrà in onda al posto della Daniele per tutta l’estate? Andiamo a scoprirlo insieme.

Eleonora Daniele in pausa con Storie Italiane: arriva Serena Autieri con Dedicato a te?

Serena Autieri dovrebbe sostituire Eleonora Daniele durante l’estate. L’attrice, secondo quanto riportato dal portale di informazione televisiva Tv Blog, sarebbe stata scelta da Raiuno come conduttrice del programma estivo di Raiuno. La trasmissione che dovrebbe prendere il posto di Storie Italiane durante i mesi esitivi dovrebbe intitolarsi Dedicato a te, titolo che prende ispirazione dalla canzone da Loredana Bertè, e scritta da Ivano Fossati.

Per Serena Autieri, attualmente in onda con la fiction di canale 5 “Buongiorno mamma” in cui recita accanto a Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Beatrice Arnera, si tratterebbe di una nuova scommessa. Oltre a recitare, la Autieri ha già dimostrato di sapere cantare e ballare durante il Festival di Sanremo 2003 affiancando Pippo Baudo con Claudia Gerini

Storie Italiane con la conduzione della Daniele, tuttavia, farà compagnia agli italiani ancora per qualche settimana. Se lo scorso anno la Daniele dovette fermarsi prima per la nascita della figlia Carlotta a cui ha fatto una bellissima dedica, quest’anno andrà in onda fino al 25 giugno.

Subito dopo, la Daniele dovrebbe passare il testimone a Serena Autieri. Tuttavia, l’approdo su Raiuno della Autieri non è ancora certo. Come fa sapere TvBlog, infatti, le trattative sono ancora in corso e per avere la conferma definitiva sarà necessario aspettare l’annuncio ufficiale. Sarà, dunque, Serena Autieri a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno durante la pausa estiva di Storie Italiane?