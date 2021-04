Eleonora Daniele piange in diretta per la sorpresa più bella: come non l’avete mai vista

Eleonora Daniele, tra meno di un mese, festeggerà il primo compleanno della sua Carlotta: il pubblico ricorda la sorpresa più bella.

Per Eleonora Daniele è un periodo bello. La nascita della figlia Carlotta che compirà un anno il 25 maggio e il successo di Storie italiane, il programma che conduce ogni giorno su Raiuno, continuano a regalare gioie alla conduttrice che, in diretta, durante una puntata di Canzone Segreta, non ha trattenuto le lacrime mostrandosi in tutta la sua naturalezza al pubblico.

Bella, emozionata, serena e senza timore di tirare fuori i propri sentimenti, Eleonora Daniele si è lasciata travolgere dalla sorpresa che le hanno organizzato amici e parenti. Un’emozione autentica come quella che fatica a nascondere quando, all’interno del programma Storie Italiane, racconta le storie di vita vera.

La sorpresa per Eleonora Daniele che ha emozionato tutti

Di fronte ai nipoti, alle sorelle e agli amici, Eleonora Daniele si è commossa ascoltando la canzone Fiori di maggio di Fabio Concato, un brano a cui è particolarmente legata e che le ricorda la nascita della sua Carlotta. “E’ nata lo scorso anno. Quando ero in clinica un gabbiano veniva vicino la finestra e io pensavo alla tu canzone”, ha raccontato la Daniele.

Su Instagram, la stessa Eleonora, ha così definito quanto accaduto nello studio del programma condotto da Serena Rossi “la sorpresa più bella”.

“La mia sorpresa più bella. Vedere la mia famiglia, mia sorella e i miei nipoti che non vedevo da tanto, abbracciare i miei ricordi più belli come la nascita di mia figlia ascoltando una canzone che mi fa venire i brividi al cuore, vedere dopo tanti anni Fabio Concato e sentire anche la sua di emozione, vedere le mie amiche che con forza e coraggio combattono la quotidianità con attività che vivono come tutte in Italia grandi difficoltà per il covid e vederle sorridere davanti a me regalandosi e regalandomi un momento speciale e di felicità. Grazie alla canzone segreta per questo bellissimo regalo ❤️. Emozioni che fanno bene”.



L’emozione più grande resterà la nascita della sua Carlotta che la inonda ogni giorno d’amore.