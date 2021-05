“Giulia Stabile è favorita dalla produzione”: Raffaella Mennoia replica alle accuse

Giulia Stabile è finita al centro della polemica ad Amici 20. Raffaella Mennoia, autrice del programma, è prontamente intervenuta.

Giulia Stabile è una delle protagoniste indiscusse di Amici 20. La concorrente è riuscita a spiccare dalla numerosa classe di allievi di quest’anno grazie al suo talento e alla sua semplicità, doti che le hanno permesso di conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo. Alcuni utenti della rete però non sono convinti che il tutto sia frutto dei meriti di Giulia, ma sospettano che sia favorita in qualche modo dalla produzione. Il motivo?

In molti hanno notato che Raffaella Mennoia, autrice del programma, è solita postare sul suo profilo Instagram alcune coreografie realizzate da Giulia, accusandola dunque di fare favoritismi nei suoi confronti influenzando il giudizio del pubblico perché non pubblicherebbe invece le esibizioni realizzate dagli altri concorrenti.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha scelto di rompere il silenzio, replicando alle accuse che la vedrebbero favorire Giulia Stabile ad Amici 20 a discapito degli altri concorrenti.

Raffaella Mennoia replica alle accuse su Amici 20 e difende Giulia Stabile

Raffaella Mennoia ci ha tenuto a chiarire che lei non favorisce alcun concorrente di Amici di Maria De Filippi, ma che pubblica le esibizioni di tutti i concorrenti e non solo quelle che la fidanzata di Sangiovanni, che è rimasto colpito dalle sue parole, realizza durante il corso del serale.

Inoltre, l’autrice del programma ci ha tenuto a replicare anche a tutti coloro che offendono la ballerina e la deridono, affermando che non ama leggere certe cose e che la giovane artista dovrebbe essere presa come un punto di riferimento visto il suo passato.

“Mi è molto dispiaciuto abbia scritto male di Giulia perché, invece, dovrebbe essere presa d’esempio“ ha esordito l’autrice del programma sul suo profilo Instagram. “Dovrebbe essere d’aiuto a molte ragazze che, come lei, sono state bullizzate” ha poi proseguite. “Sono state bullizzate perché non si sono sentite belle” ha aggiunto. “Giulia ha fatto una lungo lavoro su se stessa quest’anno e mi dispiace leggere certe cose” ha poi concluso, mostrando tutto il suo dispiacere al popolo della rete per tutte le dure parole che hanno rivolto alla giovane artista.

Il cerchio si stringe e questa settimana sarà decisiva per i nostri ragazzi! Non perdetevi il daytime di #Amici20 alle 16.10 su Canale 5 e alle 19.00 su Italia 1 per scoprire come si prepareranno in vista della Semifinale di sabato prossimo! pic.twitter.com/77TKD4O9PN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 2, 2021

Raffaella Mennoia ha difeso Giulia Stabile, ribadendo che lei e il resto degli autori non favoriscono in alcun modo nessuno dei concorrenti che scelgono di prendere parte al programma.