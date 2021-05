Giulia De Lellis, altro che Carlo: la dedica speciale è per lui!

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad una dedica speciale per il suo lui e no, non stiamo parlando del suo nuovo fidanzato.

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei personaggi più amati della rete ed ogni suo gesto, in maniera inevitabile, passa sotto il severo controllo dei suoi fedeli sostenitori. Tant’è che la sua ultima dedica sui social non è sfuggito agli utenti della rete, che hanno prontamente notato il bellissimo gesto fatto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Se pensate che il gesto faccia riferimento alla sua relazione con l’imprenditore Carlo Beretta, beh siete decisamente fuori strada. Questa volta la sua vita sentimentale non ha nulla a che fare con tutto questo e no, se state pensando a Tommy ancora peggio. La dedica speciale di Giulia De Lellis nelle scorse ore fa riferimento alla sua vita professionale. A chi è dedicata allora?

A Francesco Facchinetti! Non è un mistero, infatti, che il figlio d’arte si occupa da svariati anni di gestire le carriere di numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e Giulia fa parte di questi e nel giorno del compleanno di lui non poteva non fargli una dolce dedica visto che è stato una delle prime persone a credere nel suo potenziale.

Francesco Facchinetti: il messaggio speciale di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha scelto di condividere nelle sue Instagram stories uno scatto che mostra Francesco Facchinetti da bambino, intento a spegnere una delle sue prime torte di compleanno. Il tutto, come già abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è stato accompagnato da una dolce dedica. Visto che Giulia, come ammesso da lei stessa, gli deve tanto visto che l’ha aiutata a diventare il personaggio che è ora.

“Ancora auguri” ha scritto Giulia De Lellis su Instagram, che ultimamente è stata al centro della polemica a causa della sua uscita con Carlo Beretta da Cracco. “Sei stato il primo che ha creduto in me” ha proseguito l’ex fidanzata di Andrea Damante. “Ti voglio bene” ha poi aggiunto. “Sei unico”.

Francesco Facchinetti, in questo giorno per lui così speciale, è stato sommerso dagli auguri, ma quelli fatti dalla sua Giulia sono stati ricondivisi sul suo profilo Instagram, così come quelli delle altre persone a cui tiene di più.

Giulia De Lellis ha scritto a Francesco Facchinetti, facendogli i suoi più sinceri auguri di buon compleanno, ribadendo ancora una volta quanto lui sia stato, e sia, una delle figure più importanti della sua vita professionale. Il primo a credere in lei ed ad investire nei suoi sogni.