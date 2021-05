Capita di essere a dieta ma non si riesce a dimagrire, è necessario prestare attenzione così si riesce a perdere peso e non ingrassare. Ecco i cibi da evitare a colazione.

Nonostante i sacrifici non riesci a perdere peso? Capita a tutte e non solo ad alcune, è importante capire come mai. E’ la domanda che si pongono in molti, come mai non dimagrisco nonostante la dieta? Potrebbe accadere che non si riesce a dimagrire perchè non state seguendo una dieta specifica del nutrizionista ma una fai da te. Talvolta dipende anche dal tipo di colazione che si vuole gustare se dolce o salata. Inoltre se la colazione è ricca, scegliendo cibi mirati, il metabolismo è in grado di bruciare il doppio delle calorie quindi si mantiene anche attivo. Sicuramente è importante fare una colazione sana, bilanciata e varia. Scopriamo quindi quali sono i cibi da evitare a colazione.

Cibi da evitare a colazione per non ingrassare

A prescindere dalla dieta la colazione è un pasto della giornata importante che non andrebbe mai saltato. Molte persone saltano spesso il primo pasto della giornata per paura di mangiare troppo e ingrassare, ma questo è vero in parte. Parlatene sempre con il nutrizionista mai diete fai da te, potreste ingrassare invece di dimagrire.

Se si pone attenzione ai cibi si può evitare di ingrassare, la colazione fornisce l’energia giusta per iniziare la giornata. Quindi mai bere una tazza di caffè al volo e uscire di casa, il caffè non andrebbe mai assunto a stomaco vuoto per evitare problemi alla mucosa gastrica. Ma cerchiamo di capire quali sono i cibi da evitare a colazione.

Se siete amanti della colazione salata, dovreste evitare le uova fritte, perchè sono molto pesanti al mattino, potreste rendere difficile la digestione, non solo potreste avere difficoltà a svolgere tutto perchè vi sentite pesanti. Stesso discorso vale se preferite un toast al formaggio e bacon o salame, ricchi in grassi saturi e idrogenati che non sono per niente alleati in caso di dieta.

Anche la combinazione del latte e caffè si potrebbe evitare perchè non apportano benefici, perchè la proteina del latte la caseina richiede più tempo per la digestione, che abbinato al caffè potrebbe rendere ancora più difficile la digestione. Inoltre anche l’intestino potrebbe divenire pigro, questo non aiuta a chi è a dieta. Per saperne di più leggi attentamente l’articolo completamente dedicato alla combinazione del caffè e latte.

Per la colazione dolce vanno evitati i biscotti farciti e ricchi in grassi saturi, che possono farvi aumentare di peso e non solo sono pochi salutari. Inoltre i biscotti poco salutari vi appagano al momento ma dopo avete fame e quindi sarete spinti a mangiare altro che non fa bene alla vostra linea. Stesso discorso vale per le brioche e merendine confezionate, meglio un dolce preparato a casa con ingredienti sani. E’ opportuno precisare che le merendine confezionate si possono mangiare ma saltuariamente soprattutto se si è a dieta, per un semplice motivo. Questi prodotti apportano zuccheri e grassi idrogenati che vanno a stimolare un’eccessiva produzione dell’insulina, l’ormone della fame.

Come bevande preferite i succhi preparati a casa senza zuccheri aggiunti visto che la frutta contiene già gli zuccheri naturali. Quelli che si trovano tra gli scaffali del supermercato non sempre sono consigliati in casi di dieta, ricchi in aromi, coloranti e zuccheri aggiunti. E lo yogurt? Vi starete chiedendo se si può consumare a dieta? La risposta è tutta qui.