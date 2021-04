Giulia De Lellis a cena con Carlo Beretta, è polemica: “Cracco ha bisogno di aiuto?”

Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno fatto la loro prima cena in zona gialla e non sono mancate le polemiche sul web.

Giulia De Lellis si trova di nuovo protagonista dell’ennesima polemica. Questa volta, è bene precisare, la sua vita sentimentale, che tanto ha appassionato il pubblico del piccolo schermo e della rete, tant’è che il suo libro sui ripetuti tradimenti di Andrea Damante è diventato nel giro di qualche giorno un vero e proprio best seller, non c’entra assolutamente nulla, ma il tutto riguarda la condizione che il paese intero sta vivendo da un anno a questa parte, da quando è scoppiata la pandemia.

Da qualche giorno, infatti, in quasi tutta Italia è scattata la zona gialla ed è possibile cenare fuori dopo ben sei mesi, anche se bisogna rispettare il coprifuoco e tornare entro le 22. Così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rispettando la legge, ha scelto di recarsi a cena con il suo nuovo fidanzato Carlo Beretta. I due hanno scelto di cenare al centro di Milano al ristorante di Carlo Cracco, famoso chef che ha riscontrato una certa popolarità anche sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Masterchef, e sul web è subito scoppiata la polemica. Per quale motivo?

Scoppia la polemica su Giulia De Lellis a cena da Cracco: web furioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Gli utenti della rete non hanno apprezzato che Giulia De Lellis e Carlo Beretta abbiano deciso di cenare insieme in un ristorante di lusso. In quanto, siccome ultimamente si parla sempre di sostenere, per quanto possibile i ristoranti, avrebbe dovuto scegliere un posto più umile e bisognoso di poter proporre una cena in più.

LEGGI ANCHE –> Unghie da Vip. Giulia De Lellis punta tutto su una manicure delicata. Semplicemente incantevole!

“Aiutiamo i ristoratori … ma perché Cracco ha bisogno di aiuto?” ha chiesto una fan ironica all’esperta di tendenze, che durante gli scorsi giorni ha fatto un importante annuncio su Instagram. E ancora un’altra fan le ha scritto: “Alla faccia di chi non può arrivare a fine mese, eh?”

Insomma, le polemiche non sono di certo mancate, ma la De Lellis, almeno per il momento, ha preferito non replicare e a difenderla ci hanno pensato alcuni suoi fedeli sostenitori che hanno fatto notare che lei con i suoi soldi, com’è giusto e scontato che sia, può fare quello che vuole. Soprattutto perché a differenza di molti altri suoi colleghi non si è mai eletta paladina dei diritti dei lavoratori, quindi il suo atteggiamento è tutt’altro che incoerente.

Giulia De Lellis su Instagram è stata al centro dell’ennesima polemica, ma ha preferito probabilmente non rispondere per non alimentare ancora di più l’ego dei soliti leoni da tastiera.