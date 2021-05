Bianca Guaccero, c’è l’ufficialità su Detto fatto. L’annuncio della conduttrice scatena i fan: “Ci saremo sempre”. Jonathan puange.

Ora c’è l’ufficialità e i fan non nascondono la propria malinconia. Bianca Guaccero, con un messaggio pubblicato su Instagram, conferma la notizia già annunciata dall’amico e collega Jonathan Kahanian. Come ogni anno, un’altra stagione di Detto Fatto volge al termine e sia Jonathan che Bianca hanno confermato la notizia scatenando i commenti dei fans.

Per la trasmissione di Raidue sta così finendo un’altra stagione che è stata abbastanza movimentata. La Guaccero, dunque, dopo essere risultata positiva al covid e aver fatto compagnia al proprio pubblico collegandosi da casa, è pronta a regalare ai telespettatori di Raidue le ultime cinque puntate della trasmissione che l’ha consacrata come conduttrice.

Bianca Guaccero, ultima settimana di Detto Fatto: “Siete pronti?”

“Come ogni anno, la prima settimana di Maggio per noi è l’ultima del programma! Perciò prima di prenderci la nostra meritata vacanza, siete pronti per una settimana piena di tutorial e sorprese ??? Vvb”, ha scritto Bianca Guaccero su Instagram che ha trascorso le ultime settimane a casa dopo essere risultata positiva al covid.

In collegamento con Carla Gozzi e Jonathan Kahaniann che l’hanno sostituita in studio, la Guaccero è riuscita comunque ad essere presente e a fare compagnia ai propri telespettatori che non nascondono la tristezza di fronte all’ultima settimana di messa in onda del programma di Raidue.

“Un po’ malinconici, ma ci saremo sempre”, “Sempre prontissimo, peccato che sia l’ultima settimana”, “Sei e sarai sempre nel nostro cuore”, “Io sono sempre prontissima…ma solo al pensiero che sia l’ultima settimana in tua, in vostra compagnia sale un po’ di malinconia…ma per ora godiamoci questa settimana con te. Grazie per essere così speciale, tvb sempre”, hanno scritto i fan.

Prima della Guaccero, anche Jonathan, durante la puntata di venerdì 30 aprile, aveva annunciato l’ultima settimana di Detto fatto. “A malincuore devo dire che la prossima, fino a venerdì 7 maggio, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto”, aveva detto non nascondendo l’emozione e mostrando gli occhi lucidi.