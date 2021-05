Rosalinda Cannavò al secolo Adua Del Vesco ha recentemente subito bodyshaming e critiche per il suo aspetto fisico: ecco la sua reazione.

Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco dice basta a quei “leoni da tastiera” che non fanno altro che criticare ogni cosa, ogni aspetto della vita di ognuno di noi. In particolare gli haters si sono scagliati contro di lei per il suo aspetto fisico. Rosalinda dice infatti no al bodyshaming e mette le cose in chiaro una volta per tutte: non sono importanti i chili di troppo ma come noi ci sentiamo bene con noi stessi.

L’ex gieffina ha dunque deciso di prendere le dovute misure e di rompere il silenzio sulle continue accuse di bodyshaming che la inondano ogni giorno dal web.

Adua del Vesco rompe il silenzio sui suoi chili di troppo: “sono chili in più ma di felicità”

Adua Del Vesco ha deciso di parlare. Innanzitutto ha deciso di riprendere la sua vera identità e il suo nome vero in secondo luogo ha deciso di parlare pubblicamente e esprimere il suo parere sulle recenti accuse di bodyshaming nei suoi confronti.

Inoltre, l’attrice ha sofferto di anoressia in passato, problema che ha più volte reso noto e raccontato nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Attraverso il suo profilo Instagram ha dunque voluto scagliare un messaggio contro tutti quei “leoni da tastiera” che la accusano di aver messo su qualche chilo di troppo, dicendo che sì, ha qualche chilo in più ma di felicità e amore e che i messaggi che le lanciano lasciano il tempo che trovano.

In più Adua ha detto di farsi adesso una grossa risata e ridere sopra queste persone che puntano il dito e giudicano soltanto l’aspetto fisico: “So che la mia testa vale molto di più delle cattiverie che voi, cari leoni da tastiera, mi fate giornalmente” e poi ha aggiunto: P.S: messaggio indirizzato a tutti voi che mi continuate a scrivere messaggi privati, commenti spiacevoli a me e alle persone a me vicine.”

