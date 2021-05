Forte emozione per Benedetta Rossi: ecco l’annuncio della food blogger

Benedetta Rossi, una delle food blogger più famosa del panorama italiano ha appena pubblicato uno scatto sul suo Instagram davvero emozionante: ecco cosa succederà a breve nella sua vita.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più seguite e apprezzate d’Italia, con i suoi libri e i suoi format ha conquistato il benestare del pubblico, dai più grandi ai più piccini.

Oltre al grande successo sui social infatti Benedetta ha pubblicato una serie di libri di grande successo, “Fatto in casa da Benedetta” (2016), “La cucina di casa mia” (2018), “Fatto in casa da Benedetta 2 (2017).

Insomma è una delle donne più seguite in ambito culinario. Ma Benedetta oltre ad essere attività nell’editoria (e sui social) e anche molto seguita sul piccolo schermo con il format “Fatto in casa di Benedetta”.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Rossi sconvolge i suoi fans: “Vi chiedo scusa ma devo fermarmi, so che capirete”

Benedetta Rossi ritorna sul piccolo schermo: l’annuncio social ha rassicurato i fan

Ormai è definitivo: Benedetta Rossi tornerà in Tv e stavolta ancora più carica con il suo programma “Fatto in casa di Benedetta”. A dare l’annuncio è stata proprio lei qualche ora fa sui suoi canali social (essendo, come già detto, molto social).

Benedetta è super emozionata e infatti nel lungo post su Instagram scrive: “Da domani la mia cucina sarà il set della nuova stagione di Fatto in Casa per Voi…ormai è la quinta, ma per me l’emozione è sempre forte. Incrociamo le dita e…pensatemi 🤞❤️

La food blogger nata nel 1972 a Porto San Giorgio nelle Marche è tornata a conquistare il pubblico televisivo. Una passione per la cucina la sua, coltivata fin dalla giovane età ed ereditata della mamma e dalla nonna. Quest’ultima rimarrà per sempre la sua cuoca preferita: anche con pochi ingredienti riusciva a creare grandi piatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Benedetta, aveva poco tempo fa, esattamente nel periodo di Natale deciso di allontanarsi dai social per un periodo di detox. Tornata, Benedetta è riuscita a coinvolgere il suo pubblico. Soprattutto dopo la notizia dell’inizio delle riprese per la nuova stagione del programma televisivo.

Tra i commenti anche quelli di cari amici come i Nirkiop “Andrà bene come sempre! Un abbraccione ragazzi!” e di Monica Leofreddi “Sei grande Benedetta❤️❤️”