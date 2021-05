Sangiovanni piange ad Amici 2021: la lettera d’amore di Giulia lo strazia

Sangiovanni piange ad Amici 2021 dopo aver ascoltato la bellissima lettera d’amore che gli ha scritto Giulia Stabile.

Sangiovanni e Giulia Stabile sono sempre più innamorati e, in vista della finale del serale di Amici 2021 fissata per il 15 maggio e a cui sperano di arrivare entrambi, si stanno godendo gli ultimi istanti insieme nella casetta. La ballerina che ha più volte sottolineato di non voler uscire e di sentire il posto dove ha trascorso gli ultimi mesi come casa sua, ha così scritto una lettera d’amore a Sangiovanni.

Soli, stesi sul letto l’uno accanto all’altra, Giulia e il cantante si sono emozionati. Nel sentire le parole della ballerina, Sangiovanni non ha trattenuto le lacrime condividendo ogni parola scritta da Giulia.

La lettera d’amore di Giulia Stabile a Sangiovanni: il cantante piange ad Amici 2021

Giulia Stabile sempre più innamorata di Sangiovanni. A poche settimane dalla finalissima del serale dni Amici 2021, la ballerina ha aperto il suo cuore al cantante:

“Dirti con il labiale, “ti amo” nascondendo la bocca con le mani hai lati. Sentirmi dire che bella che sei dopo la doccia, struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto casetta-studio. Venire da te la mattina a cambiarti la batteria e darti una bacio sulla testa o più di uno sulla guancia. Dormire con te e darti u bacio ogni volta che esco di casa come facevo con i miei genitori. E poi ho scritto anche un po’ un significato, perchè quello di baciare sulle labbra è un gesto puro che rappresenta la parola o le parole. E un’altra volta le ho scritte. Le parole ti amo.

Sorridere guardandoti senza dire nulla quando vorrei dirti quelle due paroline. O semplicemente che ti trovo sempre bellissimo e che sei speciale. E che vorrei baciarti anche.

Vedere che fai fare le cose brutte a Marius.

Ci sono davvero troppe cose che mi mancheranno di noi. E sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte. Anche perché so che ce ne sono tante altre di piccolissime delle quali mi accorgerò veramente quando potrò non passeremo più questo tempo insieme. E poi vorrei rivivere tutto ogni volta. Soprattutto il primo bacio che non dimenticheremo mai. Nonostantre tutto siamo la coppia perfetta grazie Cupido”.

Le parole di Giulia hanno emozionato Sangiovanni che, in lacrime, ha detto: “La lettera mi ha straziato. Condivido ogni parola”.