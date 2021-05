Il week end è lungo e vi annoiate? Divertitevi in cucina. Farà bene sia all’umore che al rapporto a due.

In quest’ultimo anno ci si è dovuti reinventare sotto tanti aspetti, primo tra tutti quello di imparare a trovare il modo per vivere più ore dentro casa senza annoiarci. Un’impresa che a volte è riuscita sorprendentemente facile ma che in alcuni momenti ha portato con se qualche grattacapo da risolvere. E, ad ormai più di un anno di distanza, il dover trascorrere un’altra primavera senza poter uscire liberamente a volte può risultare sfibrante.

Un problema che può riguardare anche tante coppie che dopo aver sperimentato vari modi per divertirsi insieme a casa, non sanno più cosa inventarsi. Ebbene, la risposta potrebbe nascondersi in cucina. Un luogo che forse in molti ancora considerano solo utile per preparare i pasti ma che invece nasconde un mondo tutto da scoprire. Sopratutto quando si è in due.

Come divertirsi in cucina e ravviare il rapporto di coppia

Il cibo rientra a pieno titolo tra i piaceri della vita. E cosa c’è di meglio del condividere qualcosa di bello con la persona amata? In questo contesto, la cucina si rivela una stanza ricca di possibilità. Prima tra tutte quella di trascorrere insieme del tempo di qualità. Come? Sfidandosi ai fornelli, cucinando insieme il menu per una cenetta romantica o facendo gare e giochi di ogni tipo. Scopriamo, quindi, alcune idee che potrebbero rivelarsi interessanti per vivere al meglio il week end.

Cucinare insieme. Iniziamo dalle cose più ovvie (anche se non per tutti) e ricordiamo che cucinare insieme può essere un buon modo per trovarsi a condividere momenti piacevoli e rilassanti. Una musica di sottofondo, un piatto che piaccia ad entrambi ed una divisione equa dei lavori da svolgere renderà il tutto come un gioco. Un gioco da fare in due e che renderà la giornata diversa dalle altre e sicuramente più piacevole di quanto non si immagina.

Sfidarsi ai fornelli. Per le coppie che amano giocare insieme e stuzzicarsi, la cucina può trasformarsi in un campo di battaglia perfetto. Si può scegliere insieme una ricetta (va bene sia prenderla da un libro che seguirne una su youtube) e prepararla ognuno a proprio modo per poi giudicare chi è stato più bravo. Un modo sicuramente diverso per preparare il pranzo o la cena e che renderà la giornata divertente offrendo anche un’esperienza di gusto (se tutto va bene) piacevole. E se entrambi i piatti riescono male? In tal caso ci si potrà sempre ordinare una pizza.

Giocare ad indovinare i cibi. Un altro gioco divertente può essere quello di bendarsi uno alla volta e cercare di indovinare i cibi. Un modo per sondare chi tra i due è più bravo ma anche per stuzzicarsi un po’ e aumentare la complicità. Alla fine ci si troverà a ridere e a divertirsi come bambini. Senza contare che giocare aiuta sempre a migliorare il rapporto a due ravvivando anche l’intimità di coppia.

Cucinare insieme e trascorrere del tempo di qualità è molto più naturale di quanto si pensi. Basta iniziare per scoprire tutto un mondo da vivere e da condividere. Mondo che offrirà alla coppia nuovi spunti per rendere il rapporto a due ancor più speciale.