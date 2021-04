Scopri come realizzare un week end speciale restando a casa. Le dritte da seguire per vivere al meglio il rapporto a due.

Il week end è ormai alle porte e tra regioni ancora rosse e ristoranti chiusi di sera, le scelte su come trascorrere al meglio un fine settimana in coppia sembrano essere davvero poche. Eppure, ci sono tante cose che si possono fare insieme anche restando in casa. Ciò che conta è metterci tanto entusiasmo e avere l’obiettivo comune di vivere due giorni d’amore che siano divertenti e avvolgenti.

Come organizzare un week end speciale restando a casa

Che si possa uscire o meno, il week end di coppia può essere bellissimo anche stando a casa. Ciò che conta è organizzarsi e decidere per tempo cosa fare. In questo modo non ci si farà cogliere impreparati e si potrà organizzare tutto al meglio. Vediamo quindi come organizzare il tutto.

Fare ordine in casa. La prima cosa da fare è rendere l’ambiente in cui si vive rendendolo così piacevole da vedere. Se si ha già in mente quali saranno i punti in cui si soggiornerà di più, occuparsi maggiormente di questi, rendendoli ancora più carini del solito. L’obiettivo è quello di rendere la casa un luogo speciale nel quale soggiornare e divertirsi. Se può servire allo scopo, quindi, può essere utile spostare il tavolo vicino alla finestra, far spazio al centro della stanza qualora si volesse fare un pic-nic. Gestire il tutto un po’ come si faceva quando si organizzava una festa, insomma.

Stabilire un programma. Quando ci si organizza per il week end di solito si ha sempre un programma che prevede ciò che si andrà a fare. Perché quindi non fare lo stesso restando a casa? Lasciare tutto all’improvvisazione porta infatti a non avere mai idee dell’ultimo minuto. Meglio quindi stabilire se organizzare una cena o se farla portare, se e cosa guardare in tv e se fare un gioco online da prenotare o meno. In questo modo si avrà tutto organizzato e anche se non ci sarà alcun obbligo di rispettare quanto deciso, almeno si eviterà di perdere ore intere nel decidere cosa fare.

Optare per cose che piacciano ad entrambi. Visto che il week end deve essere speciale è importante scegliere di fare cose che piacciano entrambi. Cosa che vale anche per la scelta di cosa mangiare e, ovviamente, per l’eventuale film da vedere. Avere qualcosa di bello da attendere sarà piacevole e darà quella nota in più al week end insieme che cambierà le cose.

Vestirsi come se si uscisse davvero. Che si scelga di mangiare sul balcone, in giardino o in un pic nic in soggiorno improvvisato è d’obbligo vestirsi come quando si esce. Ciò porterà a seguire con maggior fedeltà il programma e a sentirsi bene con se stessi.

Lasciare fuori i problemi del quotidiano. Esattamente come si fa quando si esce, è importante imporsi di non parlare di problemi o di cose da sbrigare. Dedicarsi a se stessi e al rapporto a due dovrà avere la priorità su tutto. In questo modo il week end sarà davvero speciale.

Quanto al programma le cose da fare e organizzare sono davvero tante. Ci si può iscrivere ad un’escape room online, scegliere di fare una maratona di film o della serie tv preferita, fare una gara di cucina e assaggiare quanto preparato o allestire un angolo speciale all’aperto o in casa per una cena romantica. Ovviamente non va dimenticato il dopo cena o dopo film. Motivo per cui un occhio di riguardo andrà dato anche alla camera da letto.

Infine, è bene ricordare che il week end è fatto da due giorni. Pensare ad una colazione speciale per rendere il risveglio più dolce e organizzare qualcosa anche per la Domenica completerà il tutto.