Desideri un amore unico ed in grado di durare nel tempo? Ecco cinque modi per trasformare il tuo sogno in realtà.

L’amore è il sentimento più ambito di sempre. Eppure non tutti quando lo trovano riescono a coronare il desiderio di vivere felici e contenti con la persona amata. Spesso, infatti, i caratteri diversi o i problemi di tutti i giorni si mettono di mezzo, complicando le cose e portando alla fine delle storie. Cosa fare quindi per poter contare su un amore eterno come quello delle favole?

Il trucco, oltre all’amarsi davvero sta spesso nelle piccole cose. In quei piccoli gesti quotidiani che il più delle volte fanno la differenza tra le storie che finiscono e tra quelle che durano a lungo negli anni.

Come far durare in eterno la tua storia d’amore? Le dritte da seguire

Amarsi è indubbiamente una cosa bellissima. Ci si sente come nuovi, si provano emozioni speciali e si vede la vita in modo più positivo. Certo, con l’andare del tempo l’euforia dei primi tempi tende a scemare.

Lascia però il posto a ciò che viene chiamato il vero amore e che è quello fatto di complicità, di gesti da completarsi l’un l’altro, di fiducia e di voglia di stare sempre l’uno accanto all’altra. Ma come arrivare a ciò? Ecco alcuni passi indispensabili per poter contare su un amore che duri nel tempo.

Dirsi sempre tutto. Alla base di un rapporto che funziona c’è una buona comunicazione. Questo significa dirsi sempre tutto e non avere segreti. Per quanto secondo alcuni il mistero sia un bene per la coppia, anche la certezza di avere accanto qualcuno con cui non aver segreti fa tanto. E se si parla di un rapporto da far durare per sempre, quest’ultimo fattore ha sicuramente la priorità. Detto ciò, ovviamente, è giusto che ognuno trovi un proprio equilibrio.

Crescere insieme. Un altro aspetto importante perché un rapporto diventi così speciale da poter durare per sempre è quello di crescere insieme. Questo significa scegliere a priori di affrontare insieme ogni percorso. Ci sono infatti alcune fasi della vita che possono cambiare radicalmente una persona e ciò porta inevitabilmente a lasciare indietro il partner. Iniziare un percorso spirituale, coltivare un hobby, cambiare religione… sono tutti aspetti che possono cambiare una persona nel profondo. E solo affrontando insieme emozioni e storie di vita si può crescere insieme restando così unite.

Essere prima di tutto una squadra. È bene ricordarsi che una coppia è prima di tutto una squadra. Ricordarselo aiuta ad evitare litigi inutili o a metterli in tacere rapidamente. Sapendo che presto o tardi si farà comunque pace, porta infatti a velocizzare il processo. Attenzione, questo non significa che non si può discutere. Ciò che conta è farlo in modo coerente e senza mai aggredirsi. Cosa che risulta più semplice se, prima di tutto, ci si ricorda che si è appunto una squadra.

Non smettere mai di sorprendersi. Una vita a due che nel tempo sia speciale è importante che la coppia non smetta mai di sorprendersi a vicenda e che si corteggi di continuo. L’amore è infatti un fuoco che nel tempo va mantenuto vivo e che seppur con alti e bassi non va mai spento del tutto. Per questo motivo, proprio nei periodi più difficili è importante restare coesi e cercar di rendere ogni giorno il più speciale possibile per l’altra persona.

Ricordarsi di ciò che si è stati. Un altro aspetto importante è quello di prendersi dei momenti speciali da dedicarsi. E cosa c’è di più speciale del ricordarsi come si era all’inizio della storia? Farlo aiuta a riprovare emozioni importanti ma anche a ricordarsi l’un l’altro il perché ci si è innamorati. Cosa che renderà il rapporto ancor più speciale.

Vivere un’amore che duri per sempre è una delle più grandi avventure che si possano vivere. Qualcosa di speciale e senza eguali che donerà alla vita quel qualcosa in iù in grado di renderla unica.