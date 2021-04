Katia Follesa ha perso diversi chili, ma perchè ha deciso di ricorrere ad una dieta dimagrante? Cosa l’ha spinta a tutto ciò? Scopriamolo insieme.

La simpaticissima Katia Follesa, nota al pubblico per la sua autoironia ha perso ben 18 kg in questi anni. Infatti il pubblico da casa o chi la segue su Instagram ha notato questo cambiamento, Katia Follesa appare però sempre raggiante e sorridente, ma cosa l’ha spinta a perdere chili di troppo? La scelta di perdere peso non è stata facile, non è dipeso da un fatto estetico, ma bensì di salute. Purtroppo Katia Follesa ha avuto un malore per cui ha iniziato a perdere peso. Scopriamo che dieta ha seguito e come sta adesso Katia Follesa.

Katia Follesa e la perdita di peso

Katia Follesa ha perso diversi chili, ben 18 e si notano, ma quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a tanto?

La comica in un’intervista rilasciata un pò di tempo fa ha raccontato di aver avuto un malore mentre era alla guida della sua auto. Follesa racconta di non aver sentito battere, la vista si era annebbiata e aveva perso i sensi, mentre guidava l’auto e dopo un controllo accurato e diversi esami, ha scoperto di avere una malformazione del muscolo cardiaco. Inizialmente per Katia non è stato facile perchè pensava a qualcosa di molto grave, non avendo capito bene di cosa si trattasse, ma in seguito ad accertamenti accurati la cardiomiopatia aumentava, quindi ha capito di essere cardiopatica, la malformazione al cuore l’ha ereditata dal papà, che era venuto a mancare l’anno precedente, che non era conoscenza della malattia.

Katia Follesa è stata sottoposta alla cura di diversi farmaci ma non ha subito alcun tipo di intervento per sua fortuna. Ma per il suo benessere e per vivere in salute ha necessità di seguire una dieta sana ed equilibrata.

Gli alimenti che assume Katia sono senza zucchero e sale e lei stessa afferma che il suo cuore, ne ha beneficiato. Non solo l’idratazione non manca, beve tantissimo durante il giorno e nella sua dieta non possono mancare frutta e verdura. Ma a differenza di molti vip e star che seguono una dieta mirata e praticano sport lei non può fare sport troppo estremi e che richiedono molti sforzi per non affaticare il suo cuore.

Ultimamente Katia s è trovata al centro di tantissimi commenti di apprezzamento dopo questo cambiamento fisico, qualcuno ha ben apprezzato mentre altri suoi follower che hanno avuto qualcosa da ridire. Katia ha affermato al Corriere della Sera che “Andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male. Sono tornata al peso che avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mio peso forma: 52 chili”. “Trovo veramente triste oltre che poco intelligente l’atteggiamento di queste persone che criticano l’aspetto fisico “al contrario”.

Al di là di tutto Katia si è dimostrata forte e coraggiosa affrontando tutto, l’unica sua paura è che la figlia potesse ereditare anche lei la malformazione, ma dopo diversi controlli non è stato rilevato alcun problema. Adesso abbiamo tutti le idee un pò più chiare sulla scelta di Katia di perdere peso.

