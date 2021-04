Hai paura che i litigi possano allontanarvi? Scopri come trasformarli in un punto di forza per la coppia.

Quando si sta insieme, discutere di ciò che avviene ogni giorno e avere degli scontri anche pesanti su posizioni diverse è una cosa più che normale. Eppure, i litigi sono spesso vissuti come qualcosa di terribile ed in grado di mettere in serio pericolo la relazione in corso.

In verità, discutere è un modo per conoscersi meglio, abbattere ogni possibile muro ed entrare in una confidenza unica ed in grado di mantenere più uniti che mai. Ciò che conta affinché ciò avvenga è imparare a litigare in modo costruttivo e a confrontarsi su tutto senza remore o paure. Solo così, la coppia sarà al sicuro da ogni possibile tempesta e più che mai certa di poter crescere insieme e stimolarsi a vicenda.

Scopri i segreti per affrontare i litigi senza compromettere la coppia

Se la paura dei litigi è una costante che non ti fa dormire la notte, ti farà piacere sapere che basta trovare il modo giusto per discutere per andare incontro ad una relazione più solida e duratura che mai. Ciò che conta è mettersi d’impegno, e seguire alcune regole basilari e indispensabili per far si che qualsiasi discussione si evolva in modo positivo.

Discutere solo del problema del momento. Quando si affronta una discussione, uno dei problemi che spinge le coppie ad andare in crisi è il continuo rivangare problemi del passato. Questo non fa che spostare l’attenzione su altro, alimentando vecchi rancori e rendendo impossibile il trovare una soluzione. Imporsi di limitasi al problema presente e di lasciare un altro spazio a ciò che è stato in passato è sicuramente un buon modo per confrontarsi in modo sano e positivo.

Non esagerare con le parole. È giusto che quando ci si sente arrabbiati si dia sfogo a quel che si sente. Ma è anche indispensabile mantenere il controllo e controllare la scelta delle parole. Offendersi a vicenda, ad esempio, non porta a nulla di costruttivo. Il risultato è quello di creare un pessimo mood, decisamente deleterio per la coppia. Ricordarsene è sicuramente uno dei segreti delle coppie che riescono a discutere anche ogni giorno senza mai mettere in dubbio la loro relazione.

Ricordarsi chi si ha davanti. Stare insieme significa prima di tutto essere una squadra. E, a meno di non aver deciso di chiudere la propria relazione, è chiaro che a discussione finita, presto o tardi si tornerà alla normalità. Ricordarsene mentre si affrontano questioni delicate è importante per rendere il più brevi possibili le liti e per non superare mai il limite. Ancor meglio sarebbe non interrompere mai il contatto visivo o fisico. Questi, infatti, aiutano a mantenere il tutto a livelli più pacati.

Darsi un time out. Protrarre una discussione all’infinito a volte può essere estenuante. Molto meglio quindi stabilire un limite massimo di tempo. Se alla fine dello stesso non si è ancora giunti a nulla forse è il caso di lasciar sedimentare quanto detto. A volte riflettere aiuta a rivedere le posizioni di entrambi, spingendo uno verso l’altra e consentendo il raggiungimento di un buon compromesso. Tutte cose che si possono ottenere semplicemente mettendo in pausa la riflessione e tornando ad essere la coppia di sempre. Dopotutto si è molto più del motivo per il quale ci si sta confrontando, no?

Far sempre pace. Se si discute al punto da litigare è importante ricordarsi di fare pace. Ogni coppia non dovrebbe mai andare a dormire in lite. Anzi, sarebbe meglio se le liti non entrassero affatto in camera da letto se non per trasformarsi in effusioni. Può sembrare una massima della nonna ma è sempre molto efficace. Non per niente a metterla in pratica sono le coppie che vivono felici da tantissimi anni.

Imparare a litigare in modo aperto e costruttivo è sicuramente il modo migliore per mantenere solido il rapporto a due e per crescere insieme in modo costruttivo. Anzi, litigando nel modo giusto si può arrivare ad accrescere la complicità di coppia, dando vita ad una relazione sempre più solida e sicura. Una relazione in grado di resistere a qualsiasi scontro.