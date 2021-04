Chiara Nasti sul suo profilo Instagram ha primo smentito e poi confermato la fine della sua relazione con Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti sembrava aver trovato la felicità al fianco del calciatore Nicolò Zaniolo, di recente al centro della cronaca rosa a causa della sua vita sentimentale, ma da qualche tempo a questa parte si è mormorato che tra i due ci fosse aria di crisi e che si fossero addirittura lasciati, nonostante qualche tempo fa abbiano deciso di consolidare il loro legame attraverso un tatuaggio sulla pelle.

L’influencer, in un primo momento, sul suo profilo Instagram aveva smentito le voci della rottura, affermando che avevano semplicemente scelto di viversi la loro relazione in forma più privata, ma qualche ora fa ha deciso di uscire allo scoperto confermando che i gossip trapelati in rete in merito alla loro relazione corrispondono alla realtà dei fatti: tra loro due la storia d’amore è arrivata definitivamente al capolinea.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, amore al capolinea: “Non stiamo più insieme”

Chiara Nasti, come anticipato, in un primo momento aveva smentito in maniera categoricamente i rumors che la vedevano aver interrotto la sua relazione con Nicolò Zaniolo, affermando che avevano semplicemente deciso di tenere privato questa parte della loro vita. Anche perché concentratissimi sui loro progetti lavorativi:

“Sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cattiverie iniziano davvero a pesare“ aveva precisato Chiara sul suo profilo Instagram, come riporta il portale Biccy. “Forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza, ora non è più così” ha proseguito. “Per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora, ma non rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento” aveva rassicurato. “Noi stiamo bene questo è l’importante. Lui si sta concentrando solo sul calcio perché è ciò che ama di più e io lo appoggio in tutte le sue scelte“ aveva concluso, ma poco tempo fa ha fatto dietrofront per confermare che la sua relazione con il calciatore è purtroppo arrivata al capolinea.

“Ragazzi ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip“ si è giustificata la Nasti, che di recente è stata accusata di aver plagiato le BlanckPink. “Ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione” ha poi ufficializzato la rottura, chiedendo una cortesia ai suoi fedeli sostenitori. “Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Non stiamo più insieme quindi peace and love”.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati e i fan di lei, in maniera forse un po’ inaspettata, hanno reagito in maniera positiva di fronte a questa notizia, perché convinti che il calciatore non fosse l’uomo adatto per la loro beniamina.