Le unghie rosa di Chiara Nasti sono il top del romanticismo e della semplicità: È una manicure banale? Assolutamente no: ecco perché.

L’evoluzione della nail art ci ha insegnato che, pur di avere una manicure originale sulle proprie unghie, spesso si è disposte a cedere alla tentazione di fare troppo. Ecco allora che compaiono decorazioni realizzate a mano libera o con applicazioni di vario tipo, colori un po’ folli e lunghezze sempre più esasperate.

Tutto questo è strettamente necessario per essere super chic? Forse, ma forse no, come ci ha dimostrato una delle influencer più chiacchierate degli ultimi anni.

Le unghie rosa di Chiara Nasti sono una lezione di eleganza

Chiara Nasti non è famosa esattamente per essere una ragazza che ama il bon ton. Al contrario, Chiara è diventata famosa per essere sempre sopra le righe e per scegliere in ogni occasione possibile outfit super provocanti e a volte addirittura scandalosi.

Nonostante questo, però, sulle unghie la Nasti ha voluto dimostrare adottare la teoria secondo la quale less is more: non è sempre necessario esagerare per essere fantastiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

In una delle ultime fotografie che l’influencer ha pubblicato, infatti, ci sono in primo piano le lunghe unghie rosa ed elegantissime che caratterizzano la recente manicure di Chiara. Che si tratti di un diversivo per sviare l’attenzione dalle recentissime polemiche sulla sua nuova iniziativa di marketing? Possibile!

Se in altri campi Chiara si concede moltissimo, sulle unghie preferisce non far comparire assolutamente nulla: nessuna decorazione e nessuna stravaganza. L’unica concessione è la lunghezza un po’ pronunciata delle unghie, che terminano con un taglio squadrato che ricorda un po’ le unghie a ballerina anche se la forma scelta dall’influencer è meno affusolata.

Questo genere di unghie sta bene a chi ha mani sottili e affusolate: le unghie rosa o nude tendono infatti a “proseguire” visivamente la forma del dito e rendono la mano molto elegante.

La tentazione sarebbe quella di scegliere unghie rosa come quelle di Chiara Nasti anche se si ha la mano un po’ tozza e dita dalla circonferenza importante. Si tratterebbe di un errore, dal momento che il contrasto tra la linea delle unghie e la forma delle dita sarebbe sgradevole.

Questo non significa affatto che non si possa provare una manicure a tutto rosa e super elegante come quello di Chiara: basterà semplicemente tenere le unghie corte e a mandorla.

Chiara Nasti ha optato per una manicure con un colore compatto, steso senza variazioni su tutta la lunghezza dell’unghia. Questo non significa però che il rosa non possa essere utilizzato come base per una manicure sfumata, che passi elegantemente dal rosa intenso della base al bianco perlaceo delle punte.

Questa tecnica aiuta a far apparire le unghie ancora più lunghe di quanto siano in realtà. Chi ha unghie di media lunghezza e vorrebbe portarle ancora più lunghe potrebbe ricorrere allo sfumato per un effetto extra long!

Non vedi l’ora di replicare anche sulle tue unghie la manicure a tutto rosa di Chiara Nasti? Ecco il prodotto che preferiamo per realizzarla a casa: