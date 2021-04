Bianca Guaccero, il retroscena sulla carriera spiazza: confessione in diretta

Bianca Guaccero, nota attrice e conduttrice italiana, a “Detto Fatto” rivela di avere una controfigura: la confessione in diretta.

“Detto Fatto”: un nome, un destino. Il celebre contenitore televisivo della Rai è destinato anche alle confessioni più impensabili, come impone il proprio nome. In tema di rivelazioni è Bianca Guaccero, conduttrice del programma, a sparigliare le carte: in compagnia di Jonathan Kashanian si è parlato di controfigure.

Bianca Guaccero, fra le altre cose, è anche un attrice di successo. Ha lavorato con i più grandi, incluso il Maestro Gigi Proietti che l’ha voluta con lui in una delle sue ultime apparizioni sul palco, durante “Cavalli di Battaglia”. Tributo alla carriera del mattatore e occasione per mostrare ulteriormente a tutti le qualità artistiche dell’attrice.

Bianca Guaccero rivela: “Ho una controfigura”

A tal proposito, le controfigure sono necessarie soprattutto nelle scene d’azione: la Guaccero ha ammesso di non averla mai utilizzata, poi – dopo qualche minuto di riflessione – ha corretto il tiro: “Solo una volta, durante una scena di nudo, ma per il resto no. Anche le scene d’azione, come in ‘Terra Bruciata’ con Raoul Bova, le ho fatte tutte io. La scena senza veli non volevo farla e allora hanno chiamato la controfigura. Non farò mai scene di nudo”. L’aneddoto della Guaccero è perentorio. Chi è però la controfigura in questione? Si tratta della collega che sostituisce anche Romina Mondello. Una rivelazione che ha spiazzato i fan.

La bellezza di Bianca Guaccero non si discute, trovare qualcuno che possa rispecchiarla è un valore aggiunto da non sottovalutare, dentro e fuori dal set. Come ha sottolineato lo stesso Jonathan a fine chiacchierata: l’attrice, comunque, può stare tranquilla. Qualsiasi sostituta non farà mai lo stesso effetto, per pathos, bravura e intensità.