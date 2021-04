Scoppia la polemica ad Amici 20: Alessandra Celentano e Serena si conoscevano già?

Nuova polemica ad Amici 20! L’insegnante di danza classica Alessandra Celentano conosceva già la ballerina Serena Marchese? La foto.

Amici 20, oltre ad essere ricco di talenti grazie al cast scelto quest’anno, è anche condito da numerose polemiche. Questa volta al centro dell’attenzione mediatica è finito il rapporto, o presunto tale, che lega l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano e Serena Marchese. Le due infatti sembrerebbero essersi conosciute molto prima dell’inizio di quest’edizione. In quanto in rete è spuntata una vecchia foto che, pensate un po’, risale al 2017.

In molti insinuano, visto che è stata l’insegnante di danza a volere fortemente Serena all’interno della classe di quest’anno, che le due fossero in buoni rapporti. In quanto la foto non sembrerebbe essere tratta da un semplice incontro avvenuto in una lezione di danza, ma quando la Celentano avrebbe permesso alla Marchese di vincere una borsa di studio.

Alessandra Celentano e Serena Marchese si conoscevano prima di Amici 20? Le due almeno per il momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito, senza confermare o smentire i rumors che le riguardano, ma vediamo insieme cos’è spuntato sul web.

Alessandra Celentano conosceva già Serena Marchese di Amici 20? La foto

Secondo quanto trapelato in rete, Alessandra Celentano nel 2017 avrebbe permesso alla concorrente di Amici di Maria De Filippi di avere una borsa di studio. In modo tale da poterle dare la possibilità di continuare a studiare in maniera seria e professionale la danza, così da diventare una danzatrice professionista.

Lo scatto che vi abbiamo proposto in questo articolo, proviene dai profili social di Serena di Amici 20, che nelle scorse settimane aveva parlato del suo rapporto con Kledi ed è stata scattata a San Cataldo, in Sicilia, in occasione della consegna della borsa di studio. Un’latra foto, invece, mostra sempre le due insieme, ma c’è una piccolissima Serena, era poco più di una bambina, ed Alessandra Celentano che le corregge alcune posizioni che probabilmente non eseguiva in maniera corretta.

Il pubblico della rete è rimasto piuttosto stranito da queste foto, sospettando che le due avessero un rapporto ben consolidato prima del debutto della giovane artista nella scuola più famosa d’Italia. Almeno per il momento, però, come già abbiamo avuto modo di potervi anticipare, le due non hanno ancora commentato il gossip che le riguarda ma molto probabilmente faranno chiarezza durante la puntata di sabato.

Comparata ballo proposta dal direttore artistico Stéphane Jarny: Alessandro, Giulia, Serena dovranno ballare bendati e dimostrare di avere coscienza del corpo e dello spazio durante la performance! #Amici20 pic.twitter.com/MuqOEF8Htl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 28, 2021

Alessandra Celentano e Serena Marchese probabilmente si sono incontrate in diversi eventi, ma senza stabilire tra loro un legame di amicizia come in molti invece insinuano.