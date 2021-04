Gioielli che devi assolutamente avere per questa primavera: ecco le tendenze

Se sei alla ricerca di gioielli da acquistare per questa primavera: ecco le tendenze e i must have che dovrai assolutamente avere.

Le influencer sono sempre una fonte di grande ispirazione e dettano le nuove tendenze della moda. Anche i gioielli, accessori amati per eccellenza dalle donne, non sono esenti da questo meccanismo mediatico.

E allora siamo andate a scoprire quali sono i trend dei gioielli di questa primavera ma che possiamo tuttavia sfoggiare anche durante la stagione più calda. Del resto la tendenza è quella di accessori estremamente colorati.

C’è un ritorno alla moda anni ’90. Forme geometriche, colori a contrasto, mix and match, ovvero abbinare gioielli diversi: qualche esempio? Perché indossare un sola collana quando ne possiamo mixare almeno due o tre diverse? E allora andiamo subito a scoprire quali sono i gioielli must have di questa primavera a cui difficilmente sapremo rinunciare.

Ecco i gioielli must have di questa primavera

La primavera è ormai arrivata e anche se il clima è tutt’altro che mite, almeno in alcune zone d’Italia, noi già moriamo dalla voglia di indossare i gioielli must have di questa stagione.

Colori, mix e un ritorno alla moda anni ’90 la fanno da padrone tra le tendenze attuali. Le It girl del momento indossano questi gioielli in stile candy riportandoci all’infanzia con perline colorate, smile, ciuccetti, bon bon e quant’altro.

E per capire il trend del momento, anche in materia di gioielli e bijoux, basta farsi un giro su Instagram dove possiamo subito vedere che aria tira. Scopriamo allora quello che abbiamo selezionato per voi.

1) Apm Monaco collezione Wonderland

C’è voglia di un ritorno alla normalità ma soprattutto di tanta leggerezza. E allora iniziamo dagli accessori. Arcobaleni, dinosauri, mancano solo gli unicorni. Ecco la collezione di Apm Monaco denominata Wonderland. Una ventata di freschezza e di colore. Per tutte quelle che amano scherzare e divertirsi ecco due paia di orecchini simpaticissimi. Per acquistarli qui trovi il sito.

2) Bon Bon Whims e il ritorno agli anni ’90

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💖👄BONBONWHIMS👄💖 (@thebonbonwhimsclub)

Parlavamo di un ritorno alla moda anni ’90. Chi è nata tra la fine degli anni’70, gli ’80 e l’inizio dei ’90, si ricorderà di questi anelli “plasticosi” e grossi. Come poterli dimenticare. Alle volte si potevano trovare anche in regalo nelle nostre riviste preferite. E allora eccoli che sono tornati più glitterati e colorati che mai. Care nostalgiche degli anni ’90, non potete non farvi un giretto qui nel sito di Bon Bon Whims.

3) Pantera Lilla in stile bon bon

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PANTERA LILLA (@panteralilla)

E se per caso non doveste averne abbastanza di colori, perline, bon bon e smile ecco un’azienda che fa davvero al caso vostro: Pantera Lilla. Nel profilo Instagram si possono ammirare davvero tante cosine graziose. Provare per credere!

4) Uali Earrings: orecchini geometrici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA FERRAGNI STUDIO (@valentinaferragnistudio)

Non solo Chiara, ma anche la sorella Valentina è diventata ormai un’imprenditrice con il suo marchio di gioielli Valentina Ferragni Studio.

Se amate le geometrie siete nel posto giusto. Gli Uali Earrings sono a forma di triangolo rovesciato e da sottolineare che sono prodotti realizzati esclusivamente a mano: un’ode al patrimonio della gioielleria italiana. Non solo orecchini, nella collezione potrete trovare anche tanto altro. Ecco qui il sito.

5) Purelei: collanine e non solo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PURELEI Jewelry (@purelei)

Se vi piace lo stile del mix and match ecco le collanine del brand Purelei da abbinare anche più di una insieme. Chi ci vieta di metterne due o tre di diverse lunghezze? E allora eccovi accontentate. Per scoprire le collezioni ecco qui il sito.